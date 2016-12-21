أسرة الجيراني : لم نتلقى أي اتصال هاتفي من قبل الشيخ ولا خاطفيه

خالد الغامدي (صدى):

أكدت أسرة الشيخ محمد الجيراني “القاضي المختطف” في جزيرة تاروت في محافظة القطيف أنها لم تتلقَ أي اتصال هاتفي لا من قبل الشيخ الجيراني ولا من قبل خاطفيه حتى اليوم الأربعاء.

وقال عميد أسرة الجيراني أحمد الجيراني بحسب”الرياض”، إن خاطف الشيخ إرهابيين ليس في قلوبهم ذرة إيمان، مضيفاً “نسأل الله العلي القدير أن يرجعه سالماً معافا ويرد كيد الظالمين”.

وشكرت أسرة الجيراني أمير المنطقة الشرقية على وقفته ومتابعته الشخصية للقضية منذ وقوعها وعلى توجيهاته المهمة ، مشيدين بتحركات الجهات الأمنية في القضية التي أصبحت مقلقة لهم.

و دخلت قضية “الجيراني” يومها التاسع من دون أي بوادر تدل على الخاطفين الذين توعدهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية بتقديمهم للعدالة في جلسة الاثنينية بمقر إمارة المنطقة الشرقية.