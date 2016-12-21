المحكمة الجزائية تحدد موعداً بديلاً لـ “راجحي” و “القحطاني” لحضور جلسة المحاكمة

واس (صدى):

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بأنه نظرا لتغيب المتهم أحمد علي أحمد راجحي يمني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم / 217123256 / عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه فقد جرى تحديد موعد يوم الأحد بتاريخ 17/ 4 / 1438 الساعة 9 صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة / 3 / من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والمادة / 9 / من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

و أعلنت المحكمة بأنه نظرا لتغيب المتهم عمر بن حمد بن حزام القحطاني سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم / 1068839743 / عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه فقد جرى تحديد موعد يوم الأحد بتاريخ 17/ 4 / 1438 هـ الساعة 9 صباحاً وعليه تأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة / 3 / من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والمادة / 9 / من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.