ترشيح مسلمة لمنصب رئيس الوزراء في رومانيا

بوخارست (صدى):

أعلن الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” الروماني، الأربعاء (21 ديسمبر 2016)، ترشيح وزيرة التنمية الإقليمية السابقة غير المعروفة على نطاق واسع “سيفيل شهيدة” لتكون أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في رومانيا.

وإذا تم الموافقة على تعيينها، كما هو متوقع، من قبل الرئيس كلاوس يوهانيس والبرلمان، ستصبح سيفيل “52 عامًا” أيضًا أول مسلمة تقود الحكومة الرومانية.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد فاز في الانتخابات البرلمانية في 11 ديسمبر، لكن لم يحصل على أغلبية مطلقة بفارق ضئيل، ما يعني أنهم سيشكلون ائتلافًا مع الحلفاء، مثل حزب “تحالف الليبراليين والديمقراطيين”.

ولم يتمكن ليفيو دراجنيا، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، من أن يصبح رئيسًا للوزراء، بسبب إدانته بالتلاعب في الانتخابات.

وبموجب القانون الروماني، يمنع شخص مدان من تولي مناصب حكومية بارزة، علمًا أن حوالي 0.3% من السكان في رومانيا مسلمون.

وقال دراجنيا، إن المسؤولية السياسية للحكم ما زالت في يديه، ما قاد مراقبين للتكهن بأنه سيسعى لتعديل القانون وفتح الباب لنفسه لتولي المنصب، متوقعًا تشكيل حكومة جديدة سريعًا.

وأيّدت كل الاحزاب قبل الانتخابات المستقل داسيان كيولوس، الذي كان يتولى منصب رئيس الوزراء، خلال العام الماضي.