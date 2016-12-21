مقتل وإصابة ١١ مسلحاً من الحوثيين في اشتباكات مع أهالي بمحافظة الضالع جنوبي اليمن

فهمي محمد (صدى):

أندلعت معارك عنيفة بين عناصر من مليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخوع صالح من جهة، وأهالي مديرية جبن بمحافظة الضالع من جهة آخرى.

ووفقا لـ”المشهد اليمني”قال سكان محليون أن المعارك أندلعت عقب قيام مليشيات الحوثي والقوات الموالية لها،بحملة أعتقال وتفجير لعدد من منازل الاهالي في المديرية، على خلفية مقتل قيادي حوثي في ظروف غامضة في المنطقة .

وأضاف السكان، أن مليشيات الحوثي فجرت منازل المواطنين، سليم المسن وعبدالله النقيب وحاولت تفجير عدد من المنازل الاخرى ما تسبب بأندلاع معارك بين الطرفيين.

وأشار السكان أن ما لا يقل عن خمسة من عناصر مليشيات الحوثي قتلوا خلال المواجهات، فيما جرح ستة آخرون.