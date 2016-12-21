بالصور.. وزيرة الخارجية الإندونيسية تتفقد مخيمات “الروهنجيا”.. وتستمع لمعاناة اللاجئات

دكا (صدى):

التقت “ريتنو مارسودي” وزيرة الخارجية الإندونيسية، نحو 40 امرأة روهنجية، تعرضن لحالات اغتصاب وحرق وإصابات بالرصاص، على أيدي قوات الجيش الميانماري.

واستمعت “مارسودي” خلال تفقدها أمس، مخيمات لاجئي الروهنجيا في مدينة كوكس بازار جنوب شرق بنجلاديش، إلى حديث الروهنجيا، عن الاضطهاد والاغتصاب الجماعي والهروب من القرى ليلا مع الأطفال وكبار السن بعد مقتل الرجال، والمخاطرة بحياتهن حتى الوصول إلى بنجلاديش، بحسب وكالة أنباء أراكان”.

وكانت وزيرة الخارجية الإندونيسية قد التقت بدكا، نظيرها النبجلاديشي “أبو الحسن محمود على”، لإجراء محادثات ثنائية حول أزمة الروهنجيا، بعد حضور اجتماع مع كبار الدبلوماسيين في رابطة “آسيان” في يانجون بميانمار، أول أمس الاثنين، وحصولها على تطمينات من مستشارة الدولة في ميانمار “أونغ سان سو كي” بشأن الوضع في ولاية أراكان.