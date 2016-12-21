بالفيديو.. اشتباك بالأيدي بين حرس الرئيسين المصري والأوغندي

كامبالا (صدى):

تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، ظهر خلاله اشتباكات بالأيدي، قيل أنها لحرس الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” وحرس نظيره الأوغندي “يوري موسيفيني”، أثناء زيارة الأول للعاصمة الأوغندية الأحد الماضي.

وقيل وفقا للفيديو “الذي لم نتأكد من صحته”، أن حرس الرئيس الأوغندي منع الحرس الشخصي للرئيس “السيسي” من الدخول وراءه من البوابة الخاصة بالقاعة، وانتهى الاشتباك بمنع حرس السيسي من الدخول.