الفيفا: خصم نقاط الاتحاد “غير نهائي”

محمود أحمد (صدى):

كشف المكتب الإعلامي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا ” عن أن خصم النقاط الثلاث من نادي الاتحاد بسبب مستحقات اللاعب مانسو غير نهائي وقابل للاستئناف.

وأكد مسئولو الفيفا ان هناك مخاطبات بين الاتحاد السعودي ونادي اتحاد جدة مع الاتحاد الدولي لحل الأزمة خاصة إذا قدم الاتحاد الأوراق التي تثبت تحويله للمبلغ المطلب للاعب وهو ما بدأ فيه إدارة العميد فعليا.

وتأمل جماهير العميد تكرار سيناريو نادي الإسماعيلي المصري الذي تم خصم منه 6 نقاط في عام 214 بسبب مستحقات اللاعب جون أويري وقرر النادي استئناف العثوبة بعد سداد المستحقات لكن تأخر التحويلات البنكية كان سببا في تنفيذ العقوبة ثبل ان يستعيد النقاط الستة مرة أخري.