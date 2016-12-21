إيران تصف زيارة قائد فيلق القدس لحلب بـ”الطبيعية”

طهران (صدى):

أدعى العميد “رسول سنائي راد” المساعد السياسي لقائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، بأن زيارة “قاسم سليماني” قائد الفيلق، لمدينة حلب السورية، بأنها طبيعية، وأن حرس إيران الثوري لايتبع أي شرط أمني.

وكان “جون كيربي” المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، عن طرح واشنطن موضوع تواجد “سليماني” في حلب، منتهكا بذلك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي مع إيران، فيما وصف “راد” ذلك بالادعاءات السخيفة، وأن الحرس الثوري لا يتبع أي شرط على الصعيد الأمني والدفاعي، بحسب “إرم”.

وكانت الولايات المتحدة قد اعتبرت “فيلق القدس” داعما للإرهاب في 2007، وهو الأمر الذي أكده الاتحاد الأوروبي في 2011، بعدما فرض مجلس الأمن حظرا دوليا في 2007 على سفر “قاسم سليماني” قائد الفيلق في الخارج.