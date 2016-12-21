تغريم مواطن بـ50 ألف ريال لنقله فسائل نخل بالمخالفة لتعليمات الحجر

علي القحطاني (صدى):

أصدر المهندس ” عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي” وزير البيئة والمياه والزراعة، قرارا بتغريم مواطن 50 ألف ريال، تسدد لخزينة الدولة، لقيامه بنقل 250 فسيلة نخيل، عبر شاحنة “مرسيدس” بالمخالفة لتعليمات الحجر الزراعي.

وجاء قرار “الفضلي” تطبيقا للحد الأعلى لعقوبة كل من ينقل نخيل أو فسائل نخيل بصورة مخالفة لنظام الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم “م/9″، وتاريخ 27/2/1426هـ ،.

وكانت وزارة البيئة قد عملت على تنظيم وترخيص بيع ونقل وشراء الفسائل بما يكفل للمزارعين الحصول على فسائل نخيل خالية من الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء.