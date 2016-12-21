تقنية المدينة تبدأ تلقى طلبات الالتحاق للفصل الثاني بالبكالوريوس والدبلوم

نايف السالم (صدى):

بدأت الكلية التقنية بالمدينة المنورة، في تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق للفصل التدريبي الثاني، في مسار الدبلوم والبكالوريوس في تخصصات “التقنية الكهربائية ، والتقنية الالكترونية، وتقنية الحاسب الآلي، والتقنية الإدارية، والتقنية الميكانيكية”، وذلك حتى 10 من ربيع الثاني، عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط “www.tvtc.gov.sa”.

ودعا المهندس “محسن الصاعدي” عميد الكلية، الموظفين في القطاعات الحكومية والأهلية وأبناء الوافدين الذي يحملون إقامات نظامية للاستفادة من فرص القبول في الفترة المسائية لكلا المسارين البكالوريوس والدبلوم بعد الاطلاع على التنظيم المالي فيما يخص الرسوم التدريبية وشروط القبول لكل مسار.

وطالب “الصاعدي” الطلاب بزيارة البوابة الإلكترونية للتعرف على التخصصات المتاحة والحقائب والخطط التدريبية لكل تخصص، أو مراجعة وحدة القبول والتسجيل في الكلية في حال واجه المتقدم أي عقبات، مشددا على مراعاة تدقيق البيانات المدخلة والتأكد من صحة المعلومات حال التعامل معها في الموقع مع الاحتفاظ بالرسائل النصية التي تصل لجوال المتقدم ومراجعة الكلية بها.