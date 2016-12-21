سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند 7056 نقطة

واس (صدى):

أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم مرتفعاً 25.60 نقطة ليقفل عند مستوى 7056.71 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليار ريال .

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 184 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 48 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الدرع العربي, والأهلي للتكافل, وانابيب السعودية, والاتحاد التجاري, وأنابيب الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الخدمات الأرضية, والحكير, وساكو, والفخارية, وهرفي للأغذية, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.68% و 1.23% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء, وكيان السعودية, وزين السعودية, وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, فيما كانت أسهم شركات سابك, ودار الأركان, والإنماء, وكهرباء السعودية, وتكافل الراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.