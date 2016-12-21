القبض على اثنين يروجان للمخدرات عبر “سناب” بالرياض والقصيم

علي القحطاني (صدى):

ألقت قوات مكافحة المخدرات، من خلال فرقها الإلكترونية، القبض على اثنين من مرجي المواد المخدرة بالرياض والقصيم عبر برنامج “سناب شات”، وإحالتهم للأجهزة المختصة.

وأكدت المديرية العامة للمخدرات أن جميع إداراتها المنتشرة بالمناطق والمحافظات والمراكز تبذل أقصى الجهود لإحباط وضبط من يحاول ترويج المخدرات أو الاتجار بها.