موسكو تعلق مفاوضات إلغاء تأشيرات الأتراك لأجل غير مسمي

موسكو (صدى):

تعتزم موسكو تعليق مفاوضات إلغاء التأشيرات لمواطني تركيا، على خلفية مقتل السفير الروسي في أنقرة، أول من أمس.

وقال مصدر دبلوماسي روسي، إن مسألة إلغاء التأشيرات للأتراك تم تأجليها لأجل غير مسمي، مضيفا، على تركيا مواصل العمل الجاد لتوفير أمن القادمين إلى البلاد وضمان التأكد من جميع الذين ينوون زيارة روسيا، مشيرا إلى أن توصيات الخارجية الروسية الخاصة بعدم زيارة المواطنين الروس للمدن التركية ما زالت قائمة حتى الآن، بحسب صحيفة “إزفيستيا” الروسية.

وكان “أندريه كارلوف” السفير الروسي لدى تركيا، قد لقي مصرعه متأثرا بجراحه إثر تعرضه لعملية إطلاق نار في أنقرة.