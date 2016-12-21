إعفاء أبناء الشهداء من شروط القبول ببرامج تقنية الباحة

إبراهيم الزهراني (صدى):

أعفت الكلية التقنية بالباحة، أبناء شهداء الواجب من شروط القبول بجميع البرامج التدريبية التي تقدمها الكلية إبتداءً من الفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1437 /1438هـ، والمتضمن المعدل ونسبة الشهادة وشروط العمر والمقابلات الشخصية.

ووجه “مرعي بن سعد القرني” عميد الكلية المشرف على المعهد الصناعي بالباحة، جميع الإدارات المختصة بالإستعداد لإستقبال أبناء شهداء الواجب, وفتح باب القبول لهم دون شروط, وإتاحة جميع الخدمات التي يحتاجونها خلال فترة تدريبهم بالكلية، داعيا الراغبين من أبناء شهداء الواجب في التسجيل الدخول عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، www.tvtc.gov.sa , ومن خلال رابط القبول الموحد ” rgt.gov.sa”.

وجاء هذا التوجه من الكلية, في إطار قيام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمسؤولياتها الإجتماعية تجاه الوطن وأبنائه, وتقديراً وتثميناً لما بذله شهداء الواجب في الدفاع عن هذا الوطن، وتأكيداً للدور الكبير الذي بذلوه في الذود عن حدوده ومقدساته .