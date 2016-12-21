سنوات الفائض والعجز في ميزانية المملكة خلال 16 عاما

نايف السالم (صدى):

حققت الميزانية العامة للمملكة، خلال الـ16 سنة الماضية، 11 فائضا في ميزانيتها، بينما سجلت عجزا في 5 مرات فقط، كان أكبرها في العام 2015.

وشهدت الميزانية العامة في العام 2008، تحقيق أكبر فائض لها بـ581 مليار ريال، بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية بنحو 75% مقارنة بالعام الذي سبقه “2007”.

وحققت المزانية عجزا خلال عامي 2001 و2002 وعام 2009 وعام 2014، وكان العام 2015 هو الأكبر في عجز الميزانية بنحو 362 مليار ريال، نتيجة لتراجع الإيرادات النفطية بنحو 51%.

وسجلت فوائض نقدية تراوحت بين 107 مليارات و374 مليار ريال خلال الأعوام من 2004 إلى 2007 ومن 2011 إلى 2013.