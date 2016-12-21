بلدي الرياض يناقش 18 محورا مع أمين الرياض ويتفق معه على أسلوب المعالجة

سعيد العجل (صدى):

ناقش المجلس البلدي بمدينة الرياض 18 محورا مهما مع أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم السلطان وذلك خلال استضافته في جلسة المجلس الحادية والعشرين التي عقدت أمس الثلاثاء برئاسة المهندس عبدالله العمران.

وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس محمد الشويمان أن أبرز المحاور التي تمت مناقشتها مع المهندس السلطان ويرى المجلس أنها ملحة وسبق أن تقدم بمبادرات حيال بعضها، تمثلت في مشكلة مخلفات البناء، والمخطط الاستراتيجي لتدوير النفايات، والباعة الجائلين وكذلك أعمال الحفر المتكررة لإيصال الخدمات للسكان وظاهرة الباعة الجائلين والحلول التنظيمية وغيرها من القضايا.

وبين أن الجلسة استهلت بالترحيب بمعالي الأمين وشكره على تلبية الدعوة، وأشار فيها المهندس العمران إلى أن اللقاء يأتي وفق رؤية المجلس التي تؤكد على التكامل مع الأمانة لتحسين الخدمات البلدية المقدمة لساكني مدينة الرياض .

وذكر الشويمان أمين الرياض كشف للأعضاء عددا من المشاريع والخطط والاستراتيجيات التي تدارستها الأمانة مع شركائها من الجهات المعنية، ومن ذلك، خصخصة عملية الرقابة البيئية، وكذلك تدوير النفايات ومخلفات البناء، إضافة إلى ما يتعلق بالنقل العام وما يرتبط به من مواقف ومرافق وتنظيمات.

وأكد متحدث المجلس البلدي بالرياض على أن الجلسة كانت مثمرة ومهمة لمسيرة عمل المجلس حيث جسدت مدى إمكانية التعاون بينه وبين الأمانة والبلديات الفرعية مما حدا برئيس المجلس وأعضائه لتقديم شكرهم للأمين على رحابة صدره ومستوى تعاونه لتقبل الملحوظات التي تجسد طموحات ساكني مدينة الرياض.