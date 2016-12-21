  • نشر : 2016/12/21 - 3:03 م
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  • 3 تعليق
  • منوعات

بالفيديو ..نيللي كريم تعلم إسعاد يونس البالية بطريقة طريفة

بالفيديو ..نيللي كريم تعلم إسعاد يونس البالية بطريقة طريفة
القاهرة (صدى):

تحدثت الفنانة المصرية نيللي كريم خلال لقائها مع النجمة إسعاد يونس عن مختلف أعمالها الفنية، وعمدت على تعليمها رقص الباليه.

طلبت يونس خلال برنامجها “صاحبة السعادة” من كريم أن تعلمها رقص البالية، وبالفعل لبت الاخيرة طلبها وعملت على تعليمها بعض خطوات البالية بطريقة مميزة وطريفة.

تظاول مقطع فيديو تعليم الرقص على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى اعجاب المشاهدين الذين علقوا على طريقة نيللي المضحكة في تعليم يونس للباليه وكيف انتقلت للتحدث عن الرقص الشرقي.

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3 تعليقات


  1. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 374 ] 21/12/2016 في
    رد
    1

    سبحان الله هالاسعاد أتوقع عمرها فوق الستين وباقي تشتغل

    وترقص 🤐 والحريم عندنا من بعد الخمسين وهي

    تتشكى من كل الأمراض والأوجاع ،،

    مشاء الله عليه والله يرزق الجميع الصحه والعافيه ،،،

  2. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 309 ] 21/12/2016 في
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    2

    صدقتي يا غرام .العندنا مو متعودين ع طلعه والخرجه .زي عندهم كل وحده ع حل شعرها .لاحسيب ولا رقيب .رقص ومجون حتي العجايز مثلهن كنهن شباب من الؤقص مططهن وخلاء جسامهن رشيقه وطويله يعني مثل الرياضه …وحنا الحمدلله اكرمنا بالحجاب وستر والخروج لضروره فقط .

  3. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 309 ] 21/12/2016 في
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    3

    صدقتي يا غرام .العندنا مو متعودين ع طلعه والخرجه .زي عندهم كل وحده ع حل شعرها .لاحسيب ولا رقيب .رقص ومجون حتي العجايز مثلهن كنهن شباب من الؤقص مططهن وخلاء جسامهن رشيقه وطويله يعني مثل الرياضه …وحنا الحمدلله اكرمنا بالحجاب وستر والخروج لضروره فقط .


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