بالفيديو ..نيللي كريم تعلم إسعاد يونس البالية بطريقة طريفة

القاهرة (صدى):

تحدثت الفنانة المصرية نيللي كريم خلال لقائها مع النجمة إسعاد يونس عن مختلف أعمالها الفنية، وعمدت على تعليمها رقص الباليه.

طلبت يونس خلال برنامجها “صاحبة السعادة” من كريم أن تعلمها رقص البالية، وبالفعل لبت الاخيرة طلبها وعملت على تعليمها بعض خطوات البالية بطريقة مميزة وطريفة.

تظاول مقطع فيديو تعليم الرقص على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى اعجاب المشاهدين الذين علقوا على طريقة نيللي المضحكة في تعليم يونس للباليه وكيف انتقلت للتحدث عن الرقص الشرقي.

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