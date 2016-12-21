بالفيديو ..نيللي كريم تعلم إسعاد يونس البالية بطريقة طريفة

القاهرة (صدى):
تحدثت الفنانة المصرية نيللي كريم خلال لقائها مع النجمة إسعاد يونس عن مختلف أعمالها الفنية، وعمدت على تعليمها رقص الباليه.
طلبت يونس خلال برنامجها “صاحبة السعادة” من كريم أن تعلمها رقص البالية، وبالفعل لبت الاخيرة طلبها وعملت على تعليمها بعض خطوات البالية بطريقة مميزة وطريفة.
تظاول مقطع فيديو تعليم الرقص على مواقع التواصل الاجتماعي ولاقى اعجاب المشاهدين الذين علقوا على طريقة نيللي المضحكة في تعليم يونس للباليه وكيف انتقلت للتحدث عن الرقص الشرقي.
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3 تعليقات
سبحان الله هالاسعاد أتوقع عمرها فوق الستين وباقي تشتغل
وترقص 🤐 والحريم عندنا من بعد الخمسين وهي
تتشكى من كل الأمراض والأوجاع ،،
مشاء الله عليه والله يرزق الجميع الصحه والعافيه ،،،
صدقتي يا غرام .العندنا مو متعودين ع طلعه والخرجه .زي عندهم كل وحده ع حل شعرها .لاحسيب ولا رقيب .رقص ومجون حتي العجايز مثلهن كنهن شباب من الؤقص مططهن وخلاء جسامهن رشيقه وطويله يعني مثل الرياضه …وحنا الحمدلله اكرمنا بالحجاب وستر والخروج لضروره فقط .
صدقتي يا غرام .العندنا مو متعودين ع طلعه والخرجه .زي عندهم كل وحده ع حل شعرها .لاحسيب ولا رقيب .رقص ومجون حتي العجايز مثلهن كنهن شباب من الؤقص مططهن وخلاء جسامهن رشيقه وطويله يعني مثل الرياضه …وحنا الحمدلله اكرمنا بالحجاب وستر والخروج لضروره فقط .