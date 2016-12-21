مفتي عدن يحذر من مخطط طمس الهوية.. ويثمن دور الملك في التصدي للحوثيين

فهمي محمد (صدى):

أكد الشيخ ” علي بن محمد بارويس” مفتي عدن بالجمهورية اليمنية، على سعي الحوثيين لتغيير عقائد الناس وتوجههم، وطمس الهوية، مشددا على الأهمية البالغة لجهود العلماء لمواجهة المشروع الحوثي، سواء في المناطق المحررة، أو المناطق التي تخضع لنفوذهم بشتى الوسائل الممكنة.

وثمن”بارويس” دور خادم الحرمين الشريفين الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، ودول التحالف الدولي في التصدي للخطر الحوثي الذي يستهدف الانقضاض على الشرعية، وتهديد أمن واستقرار اليمن.

وطالب مفتي عدن، وسائل الإعلام إلى القيام بحملة شاملة لفضح مخططات ومؤامرات الحوثيين، وكشف عوراتهم ومخططاتهم الدنيئة، مضيفا، لا نقلل من دور المخلصين، فهناك قنوات ووسائل ووسائط وأشخاص قاموا بدور جيد ومبارك، لكن لابد أن نسلم بأمر واقع، وهو أن الجهد المقابل أعظم وأخطر، فهناك مؤسسات وأعمال للحوثي في اليمن قائمة على خطة إعلامية تقلب الحقائق، وتستطيع أن تؤثر في الناس بشكل أسرع، وهذا في الحقيقة يقتضي المراجعة من القنوات والإعلام المواجه لهذه الحملة، والحق لاشك يعلو إذا قام به أهله قال تعالى “بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق”.