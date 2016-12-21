قائمة برشلونة أمام ايركوليس بدون “ميسي ونيمار وسواريز”

محمود احمد (صدى):

كشف لويس إنريكي المدير الفني لفريق بشلونة عن قائمة لاعبيه للقاء ايركوليس في إياب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا مساء اليوم.

ويغيب عن برشلونة كل من بيكيه وسواريز وميسي ونيمار، الذين منحهم إنريكي الضوء الأخضر لبدء عطلتهم الشتوية مباشرة بعد الفوز على إسبانيول 4-1 في الديربي الكاتالوني مساء الأحد الماضي.

وضمت قائمة البرسا كل من ,,

سيليسن، ماسيب، راكيتيتش، بوسكيتس، دينيس، أردا، إنييستا، رافينيا، ماسكيرانو، باكو ألكاسير، جوردي ألبا، لوكاس دين، سيرجي روبرتو، أندريه جوميش، أليكس فيدال وأومتيتي.