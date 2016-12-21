القبض على خمسة سعوديين تورط أحدهم بجريمة قتل شاب عشريني

سعيد العجل (صدى):

أوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد / فواز بن جميل الميمان أنه بتاريخ 26/2/1438هـ ورد لمركز شرطة منفوحة بلاغ احد المقيمين عن مشاهدته لشخص متوفي داخل سيارته بالقرب من احدى الحدائق العامة بالحي ، وبانتقال الجهة المختصة لمعاينة مسرح البلاغ عثر على السيارة في وضعية التشغيل و يجلس على مقعدها الامامي شخص متوفي تبين انه ” سعودي الجنسية في العقد الثاني من العمر ” ومصاب بسحجات متفرقة من جسمه ، ونظرا لأهمية البلاغ فقد عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على تشكيل فريق عمل على درجة عاليه من الكفاءة لكشف غموضها , و وفقاً لما تم اتخاذه من اجراءات تم تحديد الاشتباه في خمسة أشخاص سعودييي الجنسية في العقد الثالث من العمر بعد توافر معلومات تشير لتورطهم في ارتكاب الجريمة و بتركيز البحث عنهم تم تحديد أماكن تواجدهم وضبطهم , وبسماع اقوالهم اقروا مبدئياً بصلتهم بالحادثة وتورط احدهم في مقتل المجني عليه .

تم ايقاف المتهمين بمركز الشرطة المختص و اشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص .