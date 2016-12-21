“ثورة آبل القادمة”.. الشركة تستعد لطرح آيفون 8 الزجاجي

عادل الحربي (صدى):

أشارت تقارير صحفية مختلفة، لمميزات هاتف آيفون 8 الجديد، معتبرة طرحه للأسواق سيكون بمثابة ثورة في تاريخ شركة آبل، لما يحتويه من تقنيات عالية وتصاميم جديدة، وإمكانية الشحن عن بعد.

وتوصلت آبل إلى اتفاق مع شركة ” إينيرجوس” التي ستقدم لها شاحن لا سلكي يحمل اسم “وات اب أر أف”، والذي يعمل على شحن الأجهزة على بعد أربعة أمتار، ويستخدم ترددات راديو “أر أف” التي تعتمد على ترددات الشحن اللاسلكية، وهو نظام مماثل لشبكات الـ “واي فاي”، خلافاً لتلك المستخدمة في هاتف غلاكسي أس 7 إيدج، والتي تحمل اسم “تشي”، بحسب موقع “إكسبريس”.

ويمكن لهذا النظام التعامل مع 12 جهاز استقبال في وقت واحد، ما يعني أنه يمكن استخدامه لشحن مجموعة من منتجات الشركة، مثل ساعة آبل ولوحة مفاتيح الحاسوب والفأرة وجهاز آيفون 8 وآيباد برو أيضاً، في حال تواجد جهاز إرسال ترددات “وات أب أر أف” اللاسلكية في الغرفة.

وأفادت التقارير بأن الهاتف سيكون مزوداً بشاشة “أو أل إي دي” مع الزجاج المنحني الذي يلتف حول مثل أجهزة آيفون 4 و4 أس، لتغير بذلك الشركة من تصميم منحنيات الألومنيوم الذي بدأت باستخدامه في آيفون 6، إضافة إلى أنه سيكون من دون زر الصفحة الرئيسة، وسيكون هناك حساس استشعار “تاتش أي دي” تحت الشاشة بدلاً منه.