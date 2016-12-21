العمري: ناقشنا ولي ولي العهد في رفع أسعار الطاقة ودعم المستحقين نقداً

نايف السالم (صدى):

كشف الكاتب المختص بالشؤون الاقتصادية عبدالحميد العمري، عن التقائه ونخبة من الاقتصاديين ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، مشيراً أن اللقاء ناقش رفع أسعار الطاقة وعدد من الموضوعات.

وأوضح العمري في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن اللقاء تطرق إلى ما أطلقته الدولة من إجراءات مثل فرض رسوم على الأراضي البيضاء وجهود محاربة الاحتكار، بالإضافة إلى ضرورة تصحيح الدعم الحكومي للطاقة.

وأضاف إن ولي ولي العهد بدأ اللقاء بعرض تفصيلي للبرامج والمبادرات التي سيتم إطلاقها حتى عام 2020م، وهي برامج تركز على تصحيح التشوهات الهيكلية بالاقتصاد السعودي في إطار رؤية المملكة 2030م.

ولفت أن رفع أسعار الطاقة كان أكثر المحاور التي دار حولها النقاش والأسئلة، حيث كان التركيز على ألا يتأثر المواطن محدود ومتوسط الدخل برفع أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن اللقاء استعرض دفع تعويضات نقدية للمواطن المستحق للدعم قبل التطبيق بشهر ومتابعة التأثيرات لاحقاً للتدخل ومعالجة أي خلل.