أمريكا تعلن انتهاء العمليات ضد تنظيم داعش في سرت الليبية

واشنطن (صدى):

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأربعاء، عن انتهاء عملياتها ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت الليبية التي بدأت في الأول من أغسطس الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بيتر كوك: “نحن فخورون بدعمنا لهذه الحملة للقضاء على تنظيم داعش في المدينة الوحيدة التي كان يسيطر عليها خارج العراق وسوريا”، موضحاً أن الطائرات الأمريكية يمكن أن تتدخل مجدداً إذا طلبت حكومة الوفاق الليبية.

وتجدر الإشارة إلى إعلان رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج السبت الماضي رسمياً تحرير سرت، وتمكن القوات من السيطرة على المدينة.