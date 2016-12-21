بالفيديو.. مواطن بالقصيم يعيش مع الحيوانات المفترسة بمنزله .. ويروضها لأوامره

سالم المطيري (صدى):

تفاعل الأف المتابعين على سناب وانستجرام، مع مقاطع فيديو، لمروض حيوانات مفترسة من مدينة بريدة بالقصيم، يلاعب الحيوانات ويتحدث معها، ويعطيها أوامره لتنفذها على الفور.

وقال “أسامة الدغيري” أن هواية تربية الحيوانات تلازمه منذ الصغر، مشيرا إلى بدايته مع إقتناء الحيوانات بدأت بالأليف منها، ثم توسع حتى ضمت حديقته الحيوانات المفترسة كالأسود والنمور والتماسيح والدب والفهود.

وأضاف “الدغيري” في مداخلة مصورة مع برنامج “تفاعلكم” على فضائية العربية، أن اهتمامه بالحيوانات وصل لحد أنه نقل أحد الأسود المريضة للنوم معه في سريره، مشيرا إلى معرفته بالحالة المزاجية لكل حيوان، حتى يتفادى أذاه.

وأظهر مقطع الفيديو، وجود أنواع مختلفة من الحيوانات في حديقة “الدغيري” منها أسود وفهود وسلحفاة وتمساح ودب وقرد وغزال الريم، مشيرا لنيته في فتح حديقة كبيرة للحيوانات.