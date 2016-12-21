  • نشر : 2016/12/21 - 2:23 م
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  • 8 تعليق
  • منوعات

متحف صيني يعرض آثار سعودية تعود للعصر الحجري في معرض ببكين

متحف صيني يعرض آثار سعودية تعود للعصر الحجري في معرض ببكين
نورة الشهري (صدى):

شاركت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بعدد من اللوحات السعودية في معرض متحف الصين الوطني بالعاصمة بكين، حيث عرضت، للمرة الأولى مجموعة من الآثار التي تعود للعصر الحجري، والتي وصفها بالكنوز التاريخية.

وذكرت مصادر أن عرض الآثار يستمر عرض في المتحف حتى التاسع عشر من شهر مارس القادم خلال معرض بعنوان “Roads of Arabia ” ويشتمل على عرض 500 قطعة أثرية من 15 متحفًا سعوديًّا والتي تم اكتشافها خلال الأربعين عامًا الماضية.

يشار أن متحف الصين الوطني على الجانب الشرقي من ميدان “تيان آن من” في وسط العاصمة الصينية بكين، وقد تأسس هذا المتحف سنة 2003 بعد اندماجه مع المتحف الوطني للتاريخ الصيني والمتحف الوطني للثورة الصينية سابقًا.

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8 تعليقات


  1. عااشق الجورري [ عدد التعليقات: 408 ] 21/12/2016 في
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    سرقت الأثار من مكتشفي الأثار

  2. الراقي [ عدد التعليقات: 16 ] 21/12/2016 في
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    هذي صفقه مبطنه 100 مليون ههههههههههه
    اثار مين يابو اثار
    بعدين شلون عرفنا انها كذبه من كبرها ههههههههه
    مافيه شي اسمه اثار سعوديه
    السعوديه لها 100 سنه
    ههههههههههههههه
    ههههههههههههههه

  3. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 374 ] 21/12/2016 في
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    هذي اثار ولا اصنام ?

  4. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9025 ] 21/12/2016 في
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    😆😆

  5. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11133 ] 21/12/2016 في
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    طيبش

  6. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2704 ] 21/12/2016 في
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    الصؤرهه الثانيهه لازم ينحتوون ذاااك يعني ..؟! ههههههههههههههههههههههههههههههههه

  7. وهم الايام [ عدد التعليقات: 2384 ] 21/12/2016 في
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    الله الهادي ولاغيره

  8. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 309 ] 22/12/2016 في
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    بالله هذي اثار .هذي اصنام خاصه الصوره الاولى والثانيه .


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