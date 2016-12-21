متحف صيني يعرض آثار سعودية تعود للعصر الحجري في معرض ببكين

نورة الشهري (صدى):

شاركت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بعدد من اللوحات السعودية في معرض متحف الصين الوطني بالعاصمة بكين، حيث عرضت، للمرة الأولى مجموعة من الآثار التي تعود للعصر الحجري، والتي وصفها بالكنوز التاريخية.

وذكرت مصادر أن عرض الآثار يستمر عرض في المتحف حتى التاسع عشر من شهر مارس القادم خلال معرض بعنوان “Roads of Arabia ” ويشتمل على عرض 500 قطعة أثرية من 15 متحفًا سعوديًّا والتي تم اكتشافها خلال الأربعين عامًا الماضية.

يشار أن متحف الصين الوطني على الجانب الشرقي من ميدان “تيان آن من” في وسط العاصمة الصينية بكين، وقد تأسس هذا المتحف سنة 2003 بعد اندماجه مع المتحف الوطني للتاريخ الصيني والمتحف الوطني للثورة الصينية سابقًا.