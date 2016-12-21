  • نشر : 2016/12/21 - 2:04 م
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  • 7 تعليق
  • منوعات

بالفيديو. .لميس الحديدي تتهم شباب بمحاولة قتلها أثناء تغطيتها تفجيرات البطرسية بالقاهرة

بالفيديو. .لميس الحديدي تتهم شباب بمحاولة قتلها أثناء تغطيتها تفجيرات البطرسية بالقاهرة
القاهرة (صدى):

تقدمت الإعلامية الشهيرة لميس الحديدي، ببلاغ رسمي اتهمت فيه من اعتدوا عليها، أثناء تغطيتها تفجيرات الكنيسة البطرسية في القاهرة بالشروع في قتلها، ومحاولة خنقها وسرقة هواتفها المحمولة.

فيما قامت بتقديم لميس عدد من الفيديوهات التي تبين صور المعتدين عليها والتي يمكن من خلالها التعرف على هويتهم تمهيداً لضبطهم .

واوضحت “لميس”خلال بلاغها، إن بعض الأشخاص جذبوها أثناء تغطيتها لحادث الكنيسة البطرسية إلى دائرة من العنف، وخنقوها وحاولوا قتلها، وأن هناك أشخاص لا تعرفهم أنقذوها وأخرجوها من دائرة العنف التي أحاطت بها أمام الكنيسة.

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7 تعليقات


  1. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9793 ] 21/12/2016 في
    رد
    1

    ليتهم ذبحوك ياعجوز ابليس

  2. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 374 ] 21/12/2016 في
    رد
    2

    يووووه شيء مرعب كيف تجمعو عليها ،،،

  3. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11133 ] 21/12/2016 في
    رد
    3

    طيب

  4. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11137 ] 21/12/2016 في
    رد
    4

    الحمد لله على سلامته🤗🤗🤗

  5. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 309 ] 22/12/2016 في
    رد
    5

    ليتهم كان قطعوك اربا ارباء .وفكوا الناس منك للابد.

  6. FAHAL (9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 [ عدد التعليقات: 375 ] 22/12/2016 في
    رد
    6

    حرر ارد

  7. 🌺جوري [ عدد التعليقات: 642 ] 22/12/2016 في
    رد
    7

    الأوله تروعك و الثانية تصوعك و الثالثة بين ضلوعك😂


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