بالفيديو. .لميس الحديدي تتهم شباب بمحاولة قتلها أثناء تغطيتها تفجيرات البطرسية بالقاهرة

القاهرة (صدى):

تقدمت الإعلامية الشهيرة لميس الحديدي، ببلاغ رسمي اتهمت فيه من اعتدوا عليها، أثناء تغطيتها تفجيرات الكنيسة البطرسية في القاهرة بالشروع في قتلها، ومحاولة خنقها وسرقة هواتفها المحمولة.

فيما قامت بتقديم لميس عدد من الفيديوهات التي تبين صور المعتدين عليها والتي يمكن من خلالها التعرف على هويتهم تمهيداً لضبطهم .

واوضحت “لميس”خلال بلاغها، إن بعض الأشخاص جذبوها أثناء تغطيتها لحادث الكنيسة البطرسية إلى دائرة من العنف، وخنقوها وحاولوا قتلها، وأن هناك أشخاص لا تعرفهم أنقذوها وأخرجوها من دائرة العنف التي أحاطت بها أمام الكنيسة.

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