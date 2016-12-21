بلدية طريف: إغلاق 3 محلات ومصادرة 100 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة

خالد الضبيبي (صدى):

نفذت ادارة الخدمات في بلدية محافظة طريف خلال الاسبوع الماضي وقسم صحة البيئة بجولات ميدانية على المنشات ذات العلاقة بالصحة العامة

وشملت هذه الجولات على 92 محل تم اغلاق 3 محلات وحرر 34 مخالفة كما تم انذار 7 محلات واصدار 22 غرامة اضافة الى مصادرة 100 كيلو من المواد الغذائية الفاسدة وتم تطبيق الانظمة والتعليمات بحقهم

وبدورة شكر رئيس البلدية ادارة الخدمات وقسم صحة البيئة والمراقبين لما يقومون به من عمل ومتابعة المحلات وحثهم على الجهد والاجتهاد و بلدية محافظة طريف تؤكد للجميع حرصها على النظافة العامة وعدم التهاون في الامور المتعلقة بمجال الصحة العامة.