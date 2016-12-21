مصري يقتل نجله المعاق بسبب طفاية سجاير

القاهرة (صدى):

أقدم مواطن مصري على قتل نجله المعاق البالغ 4 سنوات، بسبب عدم تمكن الطفل من تلبية طلب والده بإحضار “طفاية” السجائر.

وأفادت التحريات الأمنية بوصول طفل معاق يبلغ من العمر 4 سنوات من قرية شبرا النخلة إلى مستشفى بلبيس العام في الشرقية، مصابا بكدمة بالوجه وسحجات وخدوش وتوفي متأثرا بإصابته.

وكشفت التحقيقات أن امرأة تبلغ 26 عاما اتهمت زوجها العامل بفرن بالتعدي على نجله بالضرب والتسبب في وفاته.

وتوصلت التحريات أن المتهم كان يدخن السجائر مع ابن عمه وطلب من نجله أن يلقي ما بطفاية السجائر في القمامة، فلم يتحرك الطفل، حيث إنه يعاني من تقوس برجليه ويتحرك ببطء فقام بلكمه ووجه إليه ضربة شديدة بالرأس فتوفي الطفل في الحال.

وتمكن ضباط الشرطة من ضبط الأب المتهم والتحفظ عليه للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه وقررت حبسه وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.