السلطات الباكستانية تحبط تهريب 15 كلجم هيروين على طائرة قبل إقلاعها لجدة

نايف السالم (صدى):

تمكنت السلطات الباكستانية من إحباط محاولة تهريب 15 كلجم من مادة الهيروين المخدرة، كانت مخبأة داخل جسم طائرة كانت ستُقل ركابًا من مدينة كراتشي الباكستانية إلى مدينة جدة.

فيما ذكر المتحدث الرسمي باسم الخطوط الدولية الباكستانية قوله، أن قوات الأمن والإنقاذ التابعة للشركة الباكستانية وقوات الأمن التابعة لمطار جناح الدولي عثرتا على كمية الهروين المضبوطة عندما كانتا تقومان بإجراء تفتيش روتيني على الطائرة B-777 قبل ساعات من انطلاقها بالرحلة PK-7121، وذلك في ساعة متأخرة مساء الثلاثاء.

وتوعدت الخطوط الباكستانية بإيقاع أقصى العقوبات على المتورطين في وضع كمية الهروين المضبوطة داخل الطائرة، نظرًا إلى أن هذه الحادثة تعد إساءة للخطوط الباكستانية ولجمهورية باكستان أيضًا.