الشرطة الألمانية تبحث عن “تونسي” يشتبه في علاقته باعتداء برلين

برلين (صدى):

تناقلت وسائل إعلام ما أفردته وكالة الأنباء الفرنسية في نبأ لها، بأن الشرطة الألمانية تبحث عن تونسي يشتبه بعلاقته باعتداء برلين، الذي أسفر عن مقتل 9 مدنيين وإصابة العشرات، في حادث دهس.

ورجحت وسائل إعلام ألمانية، أمس، أن أجهزة الأمن تعتقد أن منفذ اعتداء برلين، لازال طليقا، فيما طالبت الشرطة مواطنيها بتوخي الحذر.

وكانت تقارير الشرطة الجنائية الألمانية، قد أكدت أن المشتبه به “23 عاما”، في هجوم سوق برلين الذي أودي بـ13 شخصا، يحمل تصريح إقامة مؤقتا منذ يونيو 2016، فيما ذكر مصدر أمني أنه باكستاني الجنسية، ومعروف لدى الشرطة لارتكابه مخالفات بسيطة.