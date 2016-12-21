  • نشر : 2016/12/21 - 1:42 م
  • 2٬910 مشاهدة
  • 13 تعليق
  • منوعات

بلقيس تدعو الفانز لحضور حفل زفافها آخر ديسمبر

بلقيس تدعو الفانز لحضور حفل زفافها آخر ديسمبر
فهمي محمد (صدى):

قررت الفنانة اليمنية بلقيس دعوة عدد من محبيها لحضور حفل زفافها على خطيبها رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبداللطيف باهديلة، المنتظر اقامته يوم 29 ديسمبر الجاري.

فاجأت بلقيس الفانز بصورة حملت عبارة: «من يبي يحضر زواجي يرفع أيده»، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: «فديتكم ما عندي اغلى منكم ❤ ودي تشاركوني فرحتي مثل ما كنتو معاي بالسراء والضراء، احبكم».

فيما اعتبر بعض متابعي بلقيس دعوتها مجرد مزحة مكتفين بالتهنئة في تعليقاتهم على الصورة، أعرب البعض الآخر عن أمنياتهم في حضور زفاف النجمة اليمنية، مشددين على استعدادهم لحضور العرس أينما كان، وطلبوا من الفنانة أن ترسل لهم دعوات.. فهل ستسجيب بلقيس لطلبهم؟.

يُذكر أن بلقيس كانت قد احتفلت بعقد قرانها على سلطان في حفل عائلي مايو الماضي.

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13 تعليق


  1. شايب بروحه [ عدد التعليقات: 71 ] 21/12/2016 في
    رد
    1

    بلقيس وزوجها الحضرمي منهم كأنه يشبه واحد في سوق الذهب الي في حلة القصمان ينقاله عبدالقادر بابقير الله يذكره بالخير تذكرته يوم اني ابيع ولا اشتري ذهب لزوجتي الله يرحمها

  2. سعادة الشيخه ملاك العنزي [ عدد التعليقات: 6341 ] 21/12/2016 في
    رد
    2

    متاكده ميه فالميه انها راح تتطلق نفس مريم حسين 😂😂😂
    وزغرطي ي انشراح اللي جاي اقوى من اللي راح

  3. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9025 ] 21/12/2016 في
    رد
    3

    مبروك مقدماً بس إنتبهي لا تلحقين مريم حسين اللهم لاشماته 😎

  4. ولد اليمن [ عدد التعليقات: 1 ] 21/12/2016 في
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    4

    الفنانه قمة بالروح الحلوه والله يوفقها ويرزقها الذريه الصالحه ويهديها وتترك الغناء اما دانة وسعادة الشيخه اللهم لا يبلاكم بدل ما تدعون لها بالهدايه والتوفيق تتشمتون يا ناس والله مشكله وضع دانه والشيخه وانشاء الله يجيكم الي يتزوجكم احسن من سلطان والله يهديكم بس

  5. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11137 ] 21/12/2016 في
    رد
    5

    حضرمي بالمطار
    شاف لبناني تستقبله زوجته بالورود

    انقهر واتصل لزوجته قال ياحرمه انا بوصل العصر عندكم
    قالت له
    اليوم عندي عرس
    باحط لك المفتاح بالنعال السوداء اللي
    تحت التانكي
    😂😂😂😂😂😂😂😂
    قساوة الارض والانسان

  6. الغامدي جدة [ عدد التعليقات: 106 ] 21/12/2016 في
    رد
    6

    تأكد من الختم يا باهديلة أصلي ولا تقليد

  7. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 309 ] 22/12/2016 في
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    7

    يا بلقيس نصحيه مني لك ستري نفسك والحضرمي حقك .تري قبلك ناس نشرت حتي الي ببطنها .وخرتها الله لايبلانا انفصلوا .الستر زين وتصير الحياه حلوه وتدوم السعاده فيها .

  8. جنوبيه 💖 [ عدد التعليقات: 21 ] 22/12/2016 في
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    8

    الف مبرووك تستاهل بلقيس❤️

  9. أبوعجرم [ عدد التعليقات: 1903 ] 22/12/2016 في
    رد
    9

    تلقى زيه كثيييير

  10. أبوعجرم [ عدد التعليقات: 1903 ] 22/12/2016 في
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    10

    عندي احساس بتلحق مريم حسين وأسيل عمران

  11. أبوعجرم [ عدد التعليقات: 1903 ] 22/12/2016 في
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    11

    الرجال مو ناقص بهذلة يابلقيس انتبهي وارقدي وتعلمي من أمك الفنتانة أحلام ياسيدتي كيف تحافظين على زوجك الى مدى الحياة …. أحلام فنانة وزوجة وأم تعرف كيف تجر بعلها زي ماتبغى

  12. alfahad41 [ عدد التعليقات: 735 ] 22/12/2016 في
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    12

    صباح الخير على الطيبين كلهم
    من لاعب الى رجل اعمال هذه تبي تزيد الرصيد
    تعوذي من الشيطان واعقلي وتستري مال المال فايده اذا مافيه ستر وحلال

  13. ولد اليمن [ عدد التعليقات: 1 ] 22/12/2016 في
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    13

    لا تقذف بنت الناس


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