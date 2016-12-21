بلقيس تدعو الفانز لحضور حفل زفافها آخر ديسمبر

فهمي محمد (صدى):

قررت الفنانة اليمنية بلقيس دعوة عدد من محبيها لحضور حفل زفافها على خطيبها رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبداللطيف باهديلة، المنتظر اقامته يوم 29 ديسمبر الجاري.

فاجأت بلقيس الفانز بصورة حملت عبارة: «من يبي يحضر زواجي يرفع أيده»، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: «فديتكم ما عندي اغلى منكم ❤ ودي تشاركوني فرحتي مثل ما كنتو معاي بالسراء والضراء، احبكم».

فيما اعتبر بعض متابعي بلقيس دعوتها مجرد مزحة مكتفين بالتهنئة في تعليقاتهم على الصورة، أعرب البعض الآخر عن أمنياتهم في حضور زفاف النجمة اليمنية، مشددين على استعدادهم لحضور العرس أينما كان، وطلبوا من الفنانة أن ترسل لهم دعوات.. فهل ستسجيب بلقيس لطلبهم؟.

يُذكر أن بلقيس كانت قد احتفلت بعقد قرانها على سلطان في حفل عائلي مايو الماضي.