بلقيس تدعو الفانز لحضور حفل زفافها آخر ديسمبر

فهمي محمد (صدى):
قررت الفنانة اليمنية بلقيس دعوة عدد من محبيها لحضور حفل زفافها على خطيبها رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبداللطيف باهديلة، المنتظر اقامته يوم 29 ديسمبر الجاري.
فاجأت بلقيس الفانز بصورة حملت عبارة: «من يبي يحضر زواجي يرفع أيده»، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: «فديتكم ما عندي اغلى منكم ❤ ودي تشاركوني فرحتي مثل ما كنتو معاي بالسراء والضراء، احبكم».
فيما اعتبر بعض متابعي بلقيس دعوتها مجرد مزحة مكتفين بالتهنئة في تعليقاتهم على الصورة، أعرب البعض الآخر عن أمنياتهم في حضور زفاف النجمة اليمنية، مشددين على استعدادهم لحضور العرس أينما كان، وطلبوا من الفنانة أن ترسل لهم دعوات.. فهل ستسجيب بلقيس لطلبهم؟.
يُذكر أن بلقيس كانت قد احتفلت بعقد قرانها على سلطان في حفل عائلي مايو الماضي.
13 تعليق
بلقيس وزوجها الحضرمي منهم كأنه يشبه واحد في سوق الذهب الي في حلة القصمان ينقاله عبدالقادر بابقير الله يذكره بالخير تذكرته يوم اني ابيع ولا اشتري ذهب لزوجتي الله يرحمها
متاكده ميه فالميه انها راح تتطلق نفس مريم حسين 😂😂😂
وزغرطي ي انشراح اللي جاي اقوى من اللي راح
مبروك مقدماً بس إنتبهي لا تلحقين مريم حسين اللهم لاشماته 😎
الفنانه قمة بالروح الحلوه والله يوفقها ويرزقها الذريه الصالحه ويهديها وتترك الغناء اما دانة وسعادة الشيخه اللهم لا يبلاكم بدل ما تدعون لها بالهدايه والتوفيق تتشمتون يا ناس والله مشكله وضع دانه والشيخه وانشاء الله يجيكم الي يتزوجكم احسن من سلطان والله يهديكم بس
حضرمي بالمطار
شاف لبناني تستقبله زوجته بالورود
انقهر واتصل لزوجته قال ياحرمه انا بوصل العصر عندكم
قالت له
اليوم عندي عرس
باحط لك المفتاح بالنعال السوداء اللي
تحت التانكي
😂😂😂😂😂😂😂😂
قساوة الارض والانسان
تأكد من الختم يا باهديلة أصلي ولا تقليد
يا بلقيس نصحيه مني لك ستري نفسك والحضرمي حقك .تري قبلك ناس نشرت حتي الي ببطنها .وخرتها الله لايبلانا انفصلوا .الستر زين وتصير الحياه حلوه وتدوم السعاده فيها .
الف مبرووك تستاهل بلقيس❤️
تلقى زيه كثيييير
عندي احساس بتلحق مريم حسين وأسيل عمران
الرجال مو ناقص بهذلة يابلقيس انتبهي وارقدي وتعلمي من أمك الفنتانة أحلام ياسيدتي كيف تحافظين على زوجك الى مدى الحياة …. أحلام فنانة وزوجة وأم تعرف كيف تجر بعلها زي ماتبغى
صباح الخير على الطيبين كلهم
من لاعب الى رجل اعمال هذه تبي تزيد الرصيد
تعوذي من الشيطان واعقلي وتستري مال المال فايده اذا مافيه ستر وحلال
لا تقذف بنت الناس