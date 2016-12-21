الشورى يناقش استحداث وسام باسم “الملك سلمان” ويوافق على عدد من القرارات

نايف السالم (صدى):

وافق مجلس الشورى اليوم الأربعاء في جلسته الثالثة للسنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس، على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية ووزارة الخارجية بجمهورية البيرو.

و ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي ١٤٣٥ / ١٤٣٦هـ وسط دعوات ومطالبات من الأعضاء بأن ربط المراجعة الداخلية في هيئة المساحة برئيس الهيئة قد يضعف دورها المنوط بها وأهمية أن تطور هيئة المساحة الخرائط المساحية الرقمية، خاصة مع عدم وجود خرائط للأودية ومجاري السيول وإيجاد قاعدة موحدة لنظم المعلومات تستفيد منها الجهات الحكومية.

كما ناقش مجلس الشورى، اليوم، اقتراح استحداث وسام باسم “خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز”، وتحديد مجالات منحه، وطالب أحد الأعضاء بإيجاد فقرة أو بند صريح ينص على منح الوسام للداعمين للسياحة في المملكة، فيما طالب عضوان اثنان بمنح الإعلاميين الوسام نظير ما يقدمونه من رسالة مهمة للمجتمع.