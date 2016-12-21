جامعة الطائف تشكل لجنة عاجلة للتحقيق في مشاجرات طالباتها

عبدالعزيز القثامي (صدى):

وجهت إدارة جامعة الطائف بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية والتطوير، للبت في اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة والصارمة ضد الطالبات المتورطات في المشاجرة العنيفة التى شهدتها الجامعة.

وأشار “صالح الثبيتي” المتحدث الإعلامي للجامعة، إلى قيام عميدة الدراسات الجامعية، بالتواصل مع الطالبات المصابات، نيابة على إدارة الجامعة، والاطمئنان عليهن، مؤكدا أن الإدارة ستتعامل بحزم مع أي مخالفات سلوكية تتعارض مع تعاليم شرعنا الحنيف وأخلاقيات البيئة الجامعية.

وكانت جامعة الطائف، قد شهدت مشاجرتين أمس، الأولي، في مقر كليات البنات الجديدة في الحوية، وأسفرت عن إصابة 3 طالبات، والثانية، كانت داخل مقر السنة التحضيرية لطالبات المسار الأدبي، ، ضمن مبنى الكلية القديم التابع للجامعة بحي الفيصلية، ونتج عنها تمزيق شعر بعضهن، وتابعت الجهات الأمنية الحالة، ودخل عدد من المسعفين، كذلك عدد من حراس الأمن والذين وقفوا على بوابة المقر أثناء خروج الطالبات.