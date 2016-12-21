بالفيديو: أب داعشي يحث طفلتيه على تفجير نفسيهما في مركز شرطة

بالفيديو: أب داعشي يحث طفلتيه على تفجير نفسيهما في مركز شرطة
دمشق (صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل أنه لأب سوري يدعى “أبو نمر”، من جبهة النصرة، بغوطة دمشق- وهو يحث طفلتيه اللتين لا يتجاوز عمراهما العشر سنوات على تفجير نفسيهما.

ويظهر المقطع حديث الرجل مع طفلتين، وعن العملية التي ينوي إرسالهما لتنفيذها، وهي تفجير نفسيهما داخل مركز الشرطة.

يشار أنه قبل 10 أيام نقلت وسائل إعلام سورية عن مصدر بشرطة دمشق، إن انتحارية فجرت نفسها في مركز للشرطة بمنطقة الميدان في قلب العاصمة دمشق، ليتضح اليوم بهذا المقطع أنها انتحارية، وإنما لطفلة لا يتجاوز عمرها العشر سنوات.




6 تعليقات


  1. FAHAL (9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 [ عدد التعليقات: 375 ] 21/12/2016 في
    رد
    1

    ايش ذنب هالطفلتين لا حول ولا قوة الا بالله

  2. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 374 ] 21/12/2016 في
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    2

    حسبي الله عليك من اب ،،،

    الواحد يحترق قلبه لاانجرح طفله وانت بتفجرهم بنفسك ،،،

  3. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 281 ] 21/12/2016 في
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    3

    ليش هو الاب مايسمى العملية يفخخ سرواله علشان يروح للحور العين

  4. hif, [ عدد التعليقات: 3 ] 21/12/2016 في
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    4

    ايه تلقى ابو عمر مدرسه برعاية ابو بكر الداعشي والمشرف ابا صهيب وابو عثمان ههههه دعاشنة هبونية

  5. عقيل [ عدد التعليقات: 50 ] 21/12/2016 في
    رد
    5

    انا لله و انا اليه راجعون
    و لا حول و لا قوة الا با لله

  6. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11133 ] 21/12/2016 في
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    6

    طيب


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