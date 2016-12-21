بالفيديو: أب داعشي يحث طفلتيه على تفجير نفسيهما في مركز شرطة

دمشق (صدى):

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل أنه لأب سوري يدعى “أبو نمر”، من جبهة النصرة، بغوطة دمشق- وهو يحث طفلتيه اللتين لا يتجاوز عمراهما العشر سنوات على تفجير نفسيهما.

ويظهر المقطع حديث الرجل مع طفلتين، وعن العملية التي ينوي إرسالهما لتنفيذها، وهي تفجير نفسيهما داخل مركز الشرطة.

يشار أنه قبل 10 أيام نقلت وسائل إعلام سورية عن مصدر بشرطة دمشق، إن انتحارية فجرت نفسها في مركز للشرطة بمنطقة الميدان في قلب العاصمة دمشق، ليتضح اليوم بهذا المقطع أنها انتحارية، وإنما لطفلة لا يتجاوز عمرها العشر سنوات.