  • نشر : 2016/12/21 - 1:05 م
  • 1٬921 مشاهدة
  • 17 تعليق
  • منوعات

بالفيديو.. إلهام شاهين: هالة صدقي تصوم معي أول يوم في رمضان

بالفيديو.. إلهام شاهين: هالة صدقي تصوم معي أول يوم في رمضان
القاهرة (صدى):

اكدت الفنانة إلهام شاهين إن علاقة صداقة قوية تربطها بالفنانة هالة صدقي، وإنهما يصومان معا أول يوم رمضان، وتقضيان ليلة العيد في أعياد المسيحيين في الكنيسة.

وأوضحت شاهين في لقاء تليفزيوني في برنامج “90 دقيقة” على شاشة “المحور” : “طول عمرنا مسلمين ومسيحيين حاجة واحدة في مصر، وهذا واقع وليس كلام، وبحب العذراء مريم وأضع صورتها في منزلي، وهي مكرمة جدا في القرآن الكريم بسورة تحمل اسمها”.

وتحدثت عن تصريحاتها المؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد قائلة ؛ الفنانة إلهام شاهين وقوفها ضد الإرهاب وتنظيم “داعش”، وسعادتها بتحرير حلب على يد الجيش السوري من “داعش” وعدد من الجنسيات المأجورة بحلب بحسب قولها، مشيرة لمناصرتها للشعب السوري وللجيش السوري لتمثيله للشعب والدولة السورية.

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17 تعليق


  1. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9793 ] 21/12/2016 في
    رد
    1

    كلي تبن انتي وهالة صدقي

  2. ابو سعود [ عدد التعليقات: 116 ] 21/12/2016 في
    رد
    2

    إقرار الكفار على دينهم هذا كفر مخرج من المله
    لقوله تعالى ((ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ))
    ننكر عليهم لاكن لانشاركهم فيه الان المشاركة إقرار منا بصحة مايفلعون

  3. ابو عمار [ عدد التعليقات: 7775 ] 21/12/2016 في
    رد
    3

    انت وهاله اصدقاء منذو الصغر ونعم الصداقه وربنا يديم عليكم المحبه

  4. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 281 ] 21/12/2016 في
    رد
    4

    هي تصوم اول يوم رمضان الجماهير صومهم ووضوءهم يسفد ويجب عليهم الغسل

  5. المشعفل [ عدد التعليقات: 779 ] 21/12/2016 في
    رد
    5

    انا ما أدري يا صحيفتنا صدى الموقره ليش ماعندكم أخبار غير هذي العجوز العاهره؟! يعني قلت الأخبار؟ لعنة الله عليها والملائكة والناس أجمعين.

  6. شايب بروحه [ عدد التعليقات: 71 ] 21/12/2016 في
    رد
    6

    اعوذ بالله من غضب الله ذول وش هم بويات

  7. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8562 ] 21/12/2016 في
    رد
    7

    قصدتس تمسكون عن الاكل بالنهار ، ترى فيه فرق بين الصيام والإمساك عن الاكل والشرب ، لأنكم تتفصخون بالليل وجالسين تشيشون وتعسلون بالليل بهالكازيوهونات والمقاهي ومواقع الفساد والدشاره

  8. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9025 ] 21/12/2016 في
    رد
    8

    الحمد لله الذي عافانا مما آبتلاك 😣

  9. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11133 ] 21/12/2016 في
    رد
    9

    تعقبين الاسلام و النصر انيه لا تتعادل لان النصاراى حرفوا

  10. hif, [ عدد التعليقات: 3 ] 21/12/2016 في
    رد
    10

    وهبونية تيمونية هي والطقعة هذا ساس البلا

  11. جنوبيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 423 ] 21/12/2016 في
    رد
    11

    الله لا يبلانا بما بلاء غيرنا ويستر نا دنيا وأخره

  12. المؤيد [ عدد التعليقات: 64 ] 21/12/2016 في
    رد
    12

    قالوا للحرامي احلف

  13. جنوبيه 💖 [ عدد التعليقات: 21 ] 22/12/2016 في
    رد
    13

    ياحليلهم دوبهم يتعلمون الصيام بدري ياالبقير ،،

  14. khalid gaidi [ عدد التعليقات: 83 ] 22/12/2016 في
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    14

    واحمد زكى وحسين فهمى وعادل الامام وش وضعهم في مسيرة الهام شهين

  15. مقلب [ عدد التعليقات: 9 ] 22/12/2016 في
    رد
    15

    انتي ماتدري الدنيا في ايش انتي ماتعرفي تميزي مابين الداعشي وغيره
    فالنصيحه خليك في فنك الفاحش احسن

  16. 🌺جوري [ عدد التعليقات: 642 ] 22/12/2016 في
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    16

    تصومين أنتِ وياها عن ويــش بالضبط 🤔؟
    لأن الصــــــوم أنواع !!
    وبعدين صيام و كنيسـة كيـف تجــي؟!!

  17. عبد القادر [ عدد التعليقات: 1794 ] 22/12/2016 في
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    17

    اللهم قوي ايمانك .
    امطعمت الايتام من كسب فرجها …………… ويل لك لا تزني ولا تتصدقي


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