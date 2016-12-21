بالفيديو.. إلهام شاهين: هالة صدقي تصوم معي أول يوم في رمضان

القاهرة (صدى):
اكدت الفنانة إلهام شاهين إن علاقة صداقة قوية تربطها بالفنانة هالة صدقي، وإنهما يصومان معا أول يوم رمضان، وتقضيان ليلة العيد في أعياد المسيحيين في الكنيسة.
وأوضحت شاهين في لقاء تليفزيوني في برنامج “90 دقيقة” على شاشة “المحور” : “طول عمرنا مسلمين ومسيحيين حاجة واحدة في مصر، وهذا واقع وليس كلام، وبحب العذراء مريم وأضع صورتها في منزلي، وهي مكرمة جدا في القرآن الكريم بسورة تحمل اسمها”.
وتحدثت عن تصريحاتها المؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد قائلة ؛ الفنانة إلهام شاهين وقوفها ضد الإرهاب وتنظيم “داعش”، وسعادتها بتحرير حلب على يد الجيش السوري من “داعش” وعدد من الجنسيات المأجورة بحلب بحسب قولها، مشيرة لمناصرتها للشعب السوري وللجيش السوري لتمثيله للشعب والدولة السورية.
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17 تعليق
كلي تبن انتي وهالة صدقي
إقرار الكفار على دينهم هذا كفر مخرج من المله
لقوله تعالى ((ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ))
ننكر عليهم لاكن لانشاركهم فيه الان المشاركة إقرار منا بصحة مايفلعون
انت وهاله اصدقاء منذو الصغر ونعم الصداقه وربنا يديم عليكم المحبه
هي تصوم اول يوم رمضان الجماهير صومهم ووضوءهم يسفد ويجب عليهم الغسل
انا ما أدري يا صحيفتنا صدى الموقره ليش ماعندكم أخبار غير هذي العجوز العاهره؟! يعني قلت الأخبار؟ لعنة الله عليها والملائكة والناس أجمعين.
اعوذ بالله من غضب الله ذول وش هم بويات
قصدتس تمسكون عن الاكل بالنهار ، ترى فيه فرق بين الصيام والإمساك عن الاكل والشرب ، لأنكم تتفصخون بالليل وجالسين تشيشون وتعسلون بالليل بهالكازيوهونات والمقاهي ومواقع الفساد والدشاره
الحمد لله الذي عافانا مما آبتلاك 😣
تعقبين الاسلام و النصر انيه لا تتعادل لان النصاراى حرفوا
وهبونية تيمونية هي والطقعة هذا ساس البلا
الله لا يبلانا بما بلاء غيرنا ويستر نا دنيا وأخره
قالوا للحرامي احلف
ياحليلهم دوبهم يتعلمون الصيام بدري ياالبقير ،،
واحمد زكى وحسين فهمى وعادل الامام وش وضعهم في مسيرة الهام شهين
انتي ماتدري الدنيا في ايش انتي ماتعرفي تميزي مابين الداعشي وغيره
فالنصيحه خليك في فنك الفاحش احسن
تصومين أنتِ وياها عن ويــش بالضبط 🤔؟
لأن الصــــــوم أنواع !!
وبعدين صيام و كنيسـة كيـف تجــي؟!!
اللهم قوي ايمانك .
امطعمت الايتام من كسب فرجها …………… ويل لك لا تزني ولا تتصدقي