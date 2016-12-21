بالفيديو.. إلهام شاهين: هالة صدقي تصوم معي أول يوم في رمضان

القاهرة (صدى):

اكدت الفنانة إلهام شاهين إن علاقة صداقة قوية تربطها بالفنانة هالة صدقي، وإنهما يصومان معا أول يوم رمضان، وتقضيان ليلة العيد في أعياد المسيحيين في الكنيسة.

وأوضحت شاهين في لقاء تليفزيوني في برنامج “90 دقيقة” على شاشة “المحور” : “طول عمرنا مسلمين ومسيحيين حاجة واحدة في مصر، وهذا واقع وليس كلام، وبحب العذراء مريم وأضع صورتها في منزلي، وهي مكرمة جدا في القرآن الكريم بسورة تحمل اسمها”.

وتحدثت عن تصريحاتها المؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد قائلة ؛ الفنانة إلهام شاهين وقوفها ضد الإرهاب وتنظيم “داعش”، وسعادتها بتحرير حلب على يد الجيش السوري من “داعش” وعدد من الجنسيات المأجورة بحلب بحسب قولها، مشيرة لمناصرتها للشعب السوري وللجيش السوري لتمثيله للشعب والدولة السورية.

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