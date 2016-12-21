بالصور.. “تشافي” يزور تدريبات يوفنتوس في الدوحة

محمود أحمد (صدى):

حرص تشافي هيرنانديز لاعب برشلونة السابق والسد القطري الحالي علي زيارة تدريبات نادي يوفنتوس الإيطالي في العاصمة القطرية الدوحة قبل لقاء السوبر الإيطالي.

والتقي تشافي مع لاعبي السيدة العجوز قبل انطلاق التدريب الأول كما التقي مع بافيل نيدفيد المدير الرياضي للفريق.

ويلتقي يوفنتوس مع ميلان علي ستاد جاسم بن حمد يوم الجمعة المقبلة في لقاء السوبر الإيطالي.