اليونيسف: الحوثيون يحاولون السيطرة على المساعدات الإنسانية ويمنعون وصولها

فهمي محمد (صدى):

كشف بسمارك سوانجين المتحدث باسم منظمة اليونيسف إن المتمردين الحوثيين يعرقلون عملية وصول المساعدات الإنسانية والدوائية إلى اليمن في محاولة للسيطرة عليها.

وأوضح في السياق نفسه أن العديد من المرافق الصحية في المناطق الشمالية والساحلية تواجه نفس المأزق، مشيرا إلى أن العديد من المستلزمات الضرورية في البلدان المجاورة لعدة أشهر في انتظار موافقة من ميلشيا الحوثي.

يشار أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” أتهمت المليشيات الحوثية بمصادرة مواد أساسية كانت في طريقها إلى مدينة تعز، جنوب اليمن، وأكدت في اتهاماتها أن الحوثيين يرتكبون “انتهاكات جسيمة” للقانون الدولي الإنساني، يظهر مدى الخطر الذي يتهدد المدنيين في اليمن جراء هذه الممارسات اللا أخلاقية، والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على مدى استخفاف هذه المليشيات أو بمعنى أدق هذه العصابات المجرمة بالقانون الدولي، وتجاهلها لأبسط القواعد الأخلاقية في حربها ضد الشرعية في اليمن.