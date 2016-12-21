الخارجية الأمريكية تعلق على صور وجود قاسم سليماني في حلب

واشنطن (صدى):

كشفت الخارجية الأمريكية عن عزمها مناقشة وجود قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الإرهابي قاسم سليماني، في مدينة حلب السورية.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جون كيربي، أن سفر سليماني ينتهك القرارات الدولية التي تحظر عليه ذلك.

وقال كيربي، في الموجز الصحفي اليومي للوزارة، ردا على سؤال حول ما إذا كانت أمريكا قد أثارت مسألة سفر سليماني خارج إيران وفقا لما تُظهره الصور التي تؤكد وجوده في حلب وتجوله فيها، إن واشنطن ستثير الأمر مع “الشركاء في مجلس الأمن.”