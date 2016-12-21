  • نشر : 2016/12/21 - 12:56 م
  • 1٬543 مشاهدة
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بالصور..تونسية تفوز بلقب ملكة جمال العرب لعام 2017

بالصور..تونسية تفوز بلقب ملكة جمال العرب لعام 2017
تونس (صدى):

فازت التونسية سهير الغضاب بلقب ملكة جمال العرب لعام 2017 خلال احتفال أقيم مساء الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول في القاهرة في إطار مهرجان السياحة العربية.

وتوجت المغربية شيماء العربي بلقب الوصيفة الأولى وأحرزت الأردنية تمام كلبونة لقب الوصيفة الثانية فيما آل لقب الوصيفة الثالثة إلى اللبنانية سارة الحاج وتوجت صوفيا هشام من السودان بلقب الوصيفة الرابعة.

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15 تعليق


  1. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8562 ] 21/12/2016 في
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    1

    الصورة الاخيره تختلف عن كل الصور ” تحس ان ماهي هي “”” والا انا غلطان

  2. شايب بروحه [ عدد التعليقات: 71 ] 21/12/2016 في
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    2

    ملكة الجمال المحافظة على شرفها وغطى وجهها وصلاتها ولبعيدة عن الأختلاط
    اما ذلولي خلهم بحوض الددتسن مع الغنم

  3. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 374 ] 21/12/2016 في
    رد
    3

    الصورة الاخيره يمكن وصيفتها المغربيه ،،،

  4. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 281 ] 21/12/2016 في
    رد
    4

    قاعد أفكر كم يساوي مهرها؟؟

  5. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9025 ] 21/12/2016 في
    رد
    5

    أهون من إللي أمس 😆

  6. سعادة الشيخه ملاك العنزي [ عدد التعليقات: 6341 ] 21/12/2016 في
    رد
    6

    اذا التقييم على الشكل بصراحه ذوقهم صفر
    اما اذا ع الثقافه والشهاده يمكن

  7. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9793 ] 21/12/2016 في
    رد
    7

    مهرها رجل ديوث لادين ولاغيرة هذا اللي يقدرن يعيشن معة

  8. جنوبيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 423 ] 21/12/2016 في
    رد
    8

    صدقتي يا ملاك اذا على الشكل ماكو استغفر الله عاديه

  9. هايدي🙌 [ عدد التعليقات: 167 ] 21/12/2016 في
    رد
    9

    ذكرتني وحده الله يستر عليها

  10. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11137 ] 21/12/2016 في
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    10

    والله مزيووونه…..وتستااااااااهل😍😍😍
    التونسيات والجزائريات…
    كتكاااات…وجلكسي🍫🍬
    ماودك توقف وانت تأكل😂😂😂

  11. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11137 ] 21/12/2016 في
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    11

    يقول احد العلماء:3 نساء لا فائده منهن
    كثيرة الاكل
    كثيرة الضحك
    كثيرة النوم
    لا بعد قول اسمي وارتاح يا احد العلماء😒
    شكيتك للواحد الاحد 😂😂

  12. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2704 ] 21/12/2016 في
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    12

    مابها الزين

  13. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 309 ] 22/12/2016 في
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    13

    عاديه جدا .عندنا بنات والله احلا منهن مليون مره ومن غير عمليات تجميل هذي عمليات تجميل ويضحكون علينا .قالوا ايش ملكه جمال .والاخيره اتحاد اذا هي او يمكن هي بس قبل عمليات التجميل .

  14. جنوبيه 💖 [ عدد التعليقات: 21 ] 22/12/2016 في
    رد
    14

    والله جميله صدق ماشاءالله

  15. فتامين ((و )) [ عدد التعليقات: 1496 ] 22/12/2016 في
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    15

    تشبه زيتونة اللي كان باباي يحبها
    ويأكل السبانخ ليقتل بلوتو من أجلها


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