بالصور..تونسية تفوز بلقب ملكة جمال العرب لعام 2017

تونس (صدى):

فازت التونسية سهير الغضاب بلقب ملكة جمال العرب لعام 2017 خلال احتفال أقيم مساء الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول في القاهرة في إطار مهرجان السياحة العربية.

وتوجت المغربية شيماء العربي بلقب الوصيفة الأولى وأحرزت الأردنية تمام كلبونة لقب الوصيفة الثانية فيما آل لقب الوصيفة الثالثة إلى اللبنانية سارة الحاج وتوجت صوفيا هشام من السودان بلقب الوصيفة الرابعة.