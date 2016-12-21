بالصور..تونسية تفوز بلقب ملكة جمال العرب لعام 2017

تونس (صدى):
فازت التونسية سهير الغضاب بلقب ملكة جمال العرب لعام 2017 خلال احتفال أقيم مساء الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول في القاهرة في إطار مهرجان السياحة العربية.
وتوجت المغربية شيماء العربي بلقب الوصيفة الأولى وأحرزت الأردنية تمام كلبونة لقب الوصيفة الثانية فيما آل لقب الوصيفة الثالثة إلى اللبنانية سارة الحاج وتوجت صوفيا هشام من السودان بلقب الوصيفة الرابعة.
15 تعليق
الصورة الاخيره تختلف عن كل الصور ” تحس ان ماهي هي “”” والا انا غلطان
ملكة الجمال المحافظة على شرفها وغطى وجهها وصلاتها ولبعيدة عن الأختلاط
اما ذلولي خلهم بحوض الددتسن مع الغنم
الصورة الاخيره يمكن وصيفتها المغربيه ،،،
قاعد أفكر كم يساوي مهرها؟؟
أهون من إللي أمس 😆
اذا التقييم على الشكل بصراحه ذوقهم صفر
اما اذا ع الثقافه والشهاده يمكن
مهرها رجل ديوث لادين ولاغيرة هذا اللي يقدرن يعيشن معة
صدقتي يا ملاك اذا على الشكل ماكو استغفر الله عاديه
ذكرتني وحده الله يستر عليها
والله مزيووونه…..وتستااااااااهل😍😍😍
التونسيات والجزائريات…
كتكاااات…وجلكسي🍫🍬
ماودك توقف وانت تأكل😂😂😂
يقول احد العلماء:3 نساء لا فائده منهن
كثيرة الاكل
كثيرة الضحك
كثيرة النوم
لا بعد قول اسمي وارتاح يا احد العلماء😒
شكيتك للواحد الاحد 😂😂
مابها الزين
عاديه جدا .عندنا بنات والله احلا منهن مليون مره ومن غير عمليات تجميل هذي عمليات تجميل ويضحكون علينا .قالوا ايش ملكه جمال .والاخيره اتحاد اذا هي او يمكن هي بس قبل عمليات التجميل .
والله جميله صدق ماشاءالله
تشبه زيتونة اللي كان باباي يحبها
ويأكل السبانخ ليقتل بلوتو من أجلها