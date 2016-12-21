  • نشر : 2016/12/21 - 12:46 م
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كويكب ضخم يهدد الأرض.. والبشرية عاجزة عن التصدي له!!

كويكب ضخم يهدد الأرض.. والبشرية عاجزة عن التصدي له!!
واشنطن (صدى):

اكدت وكالة الفضاء الأميركية ناسا أن كوكب الأرض على موعد للتصادم مع كويكب ضخم مثل ذلك الذي أدى لانقراض الديناصورات، موضحة أن الأرض عاجزة عن التصدي لكويكب بمثل هذا الحجم.

ومن جانبه ، قال د. جوزيف نوث، الباحث بمركز غودارد للرحلات الفضائية التابع لناسا: “إذا كان هناك جسم خطير محتمل على مسار تصادمي مع كوكبنا، فإنه لا يوجد أمامنا الكثير مما يمكننا القيام به حيال ذلك في الوقت الحالي”.

واوضح أن الخطر حقيقي، وأن البشرية على موعد مع تصادم يشبه ذلك الذي أدى لانقراض الديناصورات.

وافادت تقارير سابقة بأنه لم يتبق أمام البشرية أكثر من 22 شهرا قبل الاصطدام المفترض بالكويكب.

وأخبرت د. كاثي بليسكو، الباحثة بمختبر لوس ألاموس الوطني، بأن بإمكان البشر حرف مسار مذنب أو كويكب يهدد الأرض إما باستخدام صاروخ نووي أو مصادم حركي للتصدي للكويكب.




16 تعليق


  1. جعفر [ عدد التعليقات: 7 ] 21/12/2016 في
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    1

    دقوا ع سوبر مان يدفه 😂😂😂😂 ملحوسين الامريكان ف الافلام

  2. الهوزاني العتيبي [ عدد التعليقات: 3352 ] 21/12/2016 في
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    2

    كلامهم قد يكون صحيح

    لان اخر الزمان يرجعون الناس على خيول واسلحتهم السيوف والرماح

    والتكنلوجيا تفنى والا احد يصنعها من جديد والاسباب كثيرة قد تكون بسبب عاصفه شمسية تكون حتى اشعه في الجو بحيث لايمكن صنع اله واحده لانه تنعطب مباشره بفعل الاشعه التي في الجو كذلك القنابل النووية تفعل ذلك واحتمال اخر هو هذا الكويكب

  3. ريشة عز في جناح الذل [ عدد التعليقات: 281 ] 21/12/2016 في
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    3

    مازالو مصرين على الأكاذيب مثل نهاية العالم 2012 على الرغم من أن صلاحية علبة التونة وشطة رنا ينتهي في 2019 خلي هذا الكوكب يصدمنا لانادي قرندايزر

  4. شايب بروحه [ عدد التعليقات: 71 ] 21/12/2016 في
    رد
    4

    الله يحسّن خاتمتنا الي كاتبه رب العالمين لنا بيصير ولي محافظ على صلاته وصيامه وتعاليم رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام مايخاف من شي اما الأمريكان خلهم يحللون على كيفهم وحركاتهم ذي معروفة يبون يرفعون سعر الدولار قدام اليورو ويبونا نشتري منهم عفش ومواعين حق ان صار شي بالأنفجار نقدر نعيش .

  5. واحد من الشعب [ عدد التعليقات: 11 ] 21/12/2016 في
    رد
    5

    يقول رابح :
    من كبرها هانت علي يا مسلمين
    حسيت نفسي عايش بألف كذبه ^_^
    .
    .
    .
    الجرح منه يا بشر صار جرحين
    جرح تشوفونه وجرح تخبى
    وين تخبى ..!!
    بين الضلوع العوج .. وين ..؟؟
    لا قلتلي وين .. وين .. اشرت منا ..!!
    لعن ابوها محبه

  6. سعادة الشيخه ملاك العنزي [ عدد التعليقات: 6341 ] 21/12/2016 في
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    6

    خلوه ينزل بس الله يحييه والقهوه والعلوم الزينه مجهزه له من الحين بلكن يكون احسن من كوكب الارض واستقر عليه واعيش حياتي

  7. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2704 ] 21/12/2016 في
    رد
    7

    الله الحافظظ ,,

  8. مطـــــــر الاســـــــود [ عدد التعليقات: 1170 ] 21/12/2016 في
    رد
    8

    كل نفس ذائقة الموت ولكل اجل كتاب وبصراحة فراقكم عيد ياهالعالم حياتكم صارت مغثة ولا تستحق الشقاء ولا التعب من اجلها

  9. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11137 ] 21/12/2016 في
    رد
    9

    أبجهز ورقةأصلاح من الحين📑
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  10. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11133 ] 21/12/2016 في
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    10

    طيب

  11. M-512 [ عدد التعليقات: 19 ] 21/12/2016 في
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    11

    هو الصراحة بيجي يوم راح يكون مافيه سيارات ولا اسلحة ابدا وراح يرجع العالم للعصور القديمه في سنة عام 1902 او اقدم بعد ضرب شعاع من الشمس على الارض وتوقف كل شئ الساعات والآلات وحتى الانوار توقفت والناس صابهم رعب شديد واخذت مدة 10 ايام وانا مااكذب مكتوب بتاريخ ومؤكد ،،اصلا حتى فيه عالم قال بيجي يوم راح يكون الإنسان غريب وناسي اصله

  12. M-512 [ عدد التعليقات: 19 ] 21/12/2016 في
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    12

    انا اتمنى تنزل مركبة فضائية فيها كائنات فضائية ويعلموننا ويصنعون لنا معالم ضخمه نفخر فيها ههخخخخ

  13. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11133 ] 22/12/2016 في
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    13

    الحمد لله على سلامت العقول. الله ما اطلع احد على الغيب

  14. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 309 ] 22/12/2016 في
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    14

    عالم فاضيه .ما يعلم الغيب الا رب الغيب .بلادراسات بلا خراط .

  15. جنوبيه 💖 [ عدد التعليقات: 21 ] 22/12/2016 في
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    15

    العلم عند ربي لاتصدقون كلام ..

  16. ابو ريناس9999 [ عدد التعليقات: 25 ] 22/12/2016 في
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    16

    الي سخره يسوقه لما امره ..


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