كويكب ضخم يهدد الأرض.. والبشرية عاجزة عن التصدي له!!

اكدت وكالة الفضاء الأميركية ناسا أن كوكب الأرض على موعد للتصادم مع كويكب ضخم مثل ذلك الذي أدى لانقراض الديناصورات، موضحة أن الأرض عاجزة عن التصدي لكويكب بمثل هذا الحجم.
ومن جانبه ، قال د. جوزيف نوث، الباحث بمركز غودارد للرحلات الفضائية التابع لناسا: “إذا كان هناك جسم خطير محتمل على مسار تصادمي مع كوكبنا، فإنه لا يوجد أمامنا الكثير مما يمكننا القيام به حيال ذلك في الوقت الحالي”.
واوضح أن الخطر حقيقي، وأن البشرية على موعد مع تصادم يشبه ذلك الذي أدى لانقراض الديناصورات.
وافادت تقارير سابقة بأنه لم يتبق أمام البشرية أكثر من 22 شهرا قبل الاصطدام المفترض بالكويكب.
وأخبرت د. كاثي بليسكو، الباحثة بمختبر لوس ألاموس الوطني، بأن بإمكان البشر حرف مسار مذنب أو كويكب يهدد الأرض إما باستخدام صاروخ نووي أو مصادم حركي للتصدي للكويكب.
16 تعليق
دقوا ع سوبر مان يدفه 😂😂😂😂 ملحوسين الامريكان ف الافلام
كلامهم قد يكون صحيح
لان اخر الزمان يرجعون الناس على خيول واسلحتهم السيوف والرماح
والتكنلوجيا تفنى والا احد يصنعها من جديد والاسباب كثيرة قد تكون بسبب عاصفه شمسية تكون حتى اشعه في الجو بحيث لايمكن صنع اله واحده لانه تنعطب مباشره بفعل الاشعه التي في الجو كذلك القنابل النووية تفعل ذلك واحتمال اخر هو هذا الكويكب
مازالو مصرين على الأكاذيب مثل نهاية العالم 2012 على الرغم من أن صلاحية علبة التونة وشطة رنا ينتهي في 2019 خلي هذا الكوكب يصدمنا لانادي قرندايزر
الله يحسّن خاتمتنا الي كاتبه رب العالمين لنا بيصير ولي محافظ على صلاته وصيامه وتعاليم رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام مايخاف من شي اما الأمريكان خلهم يحللون على كيفهم وحركاتهم ذي معروفة يبون يرفعون سعر الدولار قدام اليورو ويبونا نشتري منهم عفش ومواعين حق ان صار شي بالأنفجار نقدر نعيش .
يقول رابح :
من كبرها هانت علي يا مسلمين
حسيت نفسي عايش بألف كذبه ^_^
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الجرح منه يا بشر صار جرحين
جرح تشوفونه وجرح تخبى
وين تخبى ..!!
بين الضلوع العوج .. وين ..؟؟
لا قلتلي وين .. وين .. اشرت منا ..!!
لعن ابوها محبه
خلوه ينزل بس الله يحييه والقهوه والعلوم الزينه مجهزه له من الحين بلكن يكون احسن من كوكب الارض واستقر عليه واعيش حياتي
الله الحافظظ ,,
كل نفس ذائقة الموت ولكل اجل كتاب وبصراحة فراقكم عيد ياهالعالم حياتكم صارت مغثة ولا تستحق الشقاء ولا التعب من اجلها
أبجهز ورقةأصلاح من الحين📑
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
طيب
هو الصراحة بيجي يوم راح يكون مافيه سيارات ولا اسلحة ابدا وراح يرجع العالم للعصور القديمه في سنة عام 1902 او اقدم بعد ضرب شعاع من الشمس على الارض وتوقف كل شئ الساعات والآلات وحتى الانوار توقفت والناس صابهم رعب شديد واخذت مدة 10 ايام وانا مااكذب مكتوب بتاريخ ومؤكد ،،اصلا حتى فيه عالم قال بيجي يوم راح يكون الإنسان غريب وناسي اصله
انا اتمنى تنزل مركبة فضائية فيها كائنات فضائية ويعلموننا ويصنعون لنا معالم ضخمه نفخر فيها ههخخخخ
الحمد لله على سلامت العقول. الله ما اطلع احد على الغيب
عالم فاضيه .ما يعلم الغيب الا رب الغيب .بلادراسات بلا خراط .
العلم عند ربي لاتصدقون كلام ..
الي سخره يسوقه لما امره ..