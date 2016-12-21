جولة رقابية تكشف عن 20 مخالفة تتعلق بأنظمة السلامة في مستشفى خاص بالمدينة

نايف السالم (صدى):

قامت لجنة من إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة ، والشؤون الصحية بالمنطقة، بعدة جولات رقابية للكشف على المستشفيات الخاصة؛ حرصاً على سلامة المنومين والمراجعين، أسفرت عن ضبط أكثر من 20 مخالفة تتعلق بأنظمة السلامة على مستشفى خاص بالمدينة.

واوضحت مصادر أن اللجنة ضبطت بمستشفى خاص بالمدينة المنورة ما يقارب 20 مخالفة لأنظمة السلامة، وتم إعداد محاضر مشتركة بين الجهات لاتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأضافت أن المخالفات تمثلت في عدم استكمال إنارة الطوارئ واللوحات الإرشادية في بعض المواقع في المبني، وإعاقة الممرات المؤدية إلى مخارج الطوارئ في الدور الأرضي، واستحداث مكاتب إدارية وجلسات لغرف النوم في البلكونات، وصيانة نظام الإخماد والأنظمة في المبنى، وإلغاء المخارج في غرف العناية المركزة من الجهة الشمالية، واستحداث محلات تجارية في الدور الأرضي والدور الأول.