الإعلامية أميرة العباس توقع «وتاهت» بمعرض جدة الدولي للكتاب

الإعلامية أميرة العباس توقع «وتاهت» بمعرض جدة الدولي للكتاب
فهد العبدالله (صدى):

وقعت الإعلامية المتألقة أميرة العباس روايتها الأولى «وتاهت» بمعرض جدة الدولي للكتاب أمس الثلاثاء وسط حضور قوي من الصحفيين والإعلاميين.

أميرة العباس حاصلة على بكالوريوس صحافة وإعلام وحاصلة على دبلوم إدارة أعمال وتتميز بالطموح والاجتهاد.




8 تعليقات


  1. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11137 ] 21/12/2016 في
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    1

    ههههههههه هههههههههه
    يضنااااايااااا😆😆
    تهتي هااااه🤔
    هذي مثل القطوه لو تحطها فوسط نيوورك..
    ماتضيييع…
    تلقوتنها فدورةالمياة…ولا فالكوفي شوب
    🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

  2. سعدون [ عدد التعليقات: 1419 ] 21/12/2016 في
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    2

    القرني بدا شغل الخرفنه عندك طلعت قرونك الله يشفيك ويزوجك شغلتكم المنحاشه ^^

  3. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8562 ] 21/12/2016 في
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    3

    أميره عباس
    بصراحه انا احترم هذي البنت بقووووه ‘ القائها للقصائد ممتاز للغايه واختيارها للمواضيع المطروحة في سنابها رااااائعه جدا ، وأسلوبها بالكلام مدهش للغايه، عاد باقي الامور اللي في بالي كلها فنتاستك وعال العاااال

  4. رااايق [ عدد التعليقات: 2233 ] 21/12/2016 في
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    4

    ما شاء الله أول رواية !! للإعلامية أميرة العباس .. وعقبال ماتكون من كبار الكتاب .. بالتوفيق ..

  5. جنتل مان✌😎✌.Gentle man [ عدد التعليقات: 67 ] 21/12/2016 في
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    5

    سعدون ياالقرد🙉🙉🙉
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  6. هااااايبر؛؛؛؛ [ عدد التعليقات: 123 ] 21/12/2016 في
    رد
    6

    الربحان تحتاج لتحديد النسل
    أشغلتنا
    الو. سعدون وينك
    ممكن خدمة!
    ههههخخهههههههه..

  7. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11137 ] 21/12/2016 في
    رد
    7

    هلا بالعياااااال🤗🤗🤗

  8. هههههههه [ عدد التعليقات: 73 ] 21/12/2016 في
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    8

    حرام عليكو ظلمتو السعدون
    سعدون ده هوت أفخر أنواع القرود الجمبازي
    واد ياسعدون متئولهم اسمك الحئيئي
    يافار انته
    متشوهش صورةالئرود
    يزبالة
    أزيك ياقاااااهرهم
    عامل أيه
    صباحك ئئشطه يعسسسسسسل.


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