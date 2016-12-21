الإعلامية أميرة العباس توقع «وتاهت» بمعرض جدة الدولي للكتاب

فهد العبدالله (صدى):
وقعت الإعلامية المتألقة أميرة العباس روايتها الأولى «وتاهت» بمعرض جدة الدولي للكتاب أمس الثلاثاء وسط حضور قوي من الصحفيين والإعلاميين.
أميرة العباس حاصلة على بكالوريوس صحافة وإعلام وحاصلة على دبلوم إدارة أعمال وتتميز بالطموح والاجتهاد.
8 تعليقات
ههههههههه هههههههههه
يضنااااايااااا😆😆
تهتي هااااه🤔
هذي مثل القطوه لو تحطها فوسط نيوورك..
ماتضيييع…
تلقوتنها فدورةالمياة…ولا فالكوفي شوب
🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
القرني بدا شغل الخرفنه عندك طلعت قرونك الله يشفيك ويزوجك شغلتكم المنحاشه ^^
أميره عباس
بصراحه انا احترم هذي البنت بقووووه ‘ القائها للقصائد ممتاز للغايه واختيارها للمواضيع المطروحة في سنابها رااااائعه جدا ، وأسلوبها بالكلام مدهش للغايه، عاد باقي الامور اللي في بالي كلها فنتاستك وعال العاااال
ما شاء الله أول رواية !! للإعلامية أميرة العباس .. وعقبال ماتكون من كبار الكتاب .. بالتوفيق ..
سعدون ياالقرد🙉🙉🙉
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
الربحان تحتاج لتحديد النسل
أشغلتنا
الو. سعدون وينك
ممكن خدمة!
ههههخخهههههههه..
هلا بالعياااااال🤗🤗🤗
حرام عليكو ظلمتو السعدون
سعدون ده هوت أفخر أنواع القرود الجمبازي
واد ياسعدون متئولهم اسمك الحئيئي
يافار انته
متشوهش صورةالئرود
يزبالة
أزيك ياقاااااهرهم
عامل أيه
صباحك ئئشطه يعسسسسسسل.