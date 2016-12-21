مركز أبحاث أمريكي يتهم نجلي ترامب باستغلال منصب والدهما في التربح

واشنطن (صدى):

وجه مركز أبحاث أميركي اتهاماً، لنجلي الرئيس المنتخب دونالد ترامب البالغين بالتنفع مادياً من منصب والدهما عن طريق منظمة خيرية جديدة شاركا في تأسيسها لجمع تبرعات تصل إلى مليون دولار من كل متبرع مقابل بطاقة دعوة لحفلة خاصة مع الرئيس الجديد.

وأوضح المركز المتخصص في التحقيقات الاستقصائية في تقرير إن منظمة اوبنينغ داي فاونديشن التي استقت اسمها من حفل تنصيب ترامب في 20 يناير المقبل تأسست في تكساس في 14 ديسمبر الجاري، مشيراً أن اثنين من مدرائها الأربعة هما نجلا الرئيس المنتخب دونالد جونيور وإريك.

ونشر المركز على موقعه الالكتروني وثيقة تأسيس المنظمة غير الربحية والتي تنص على أن الأرباح التي ستجنيها هذه المنظمة ستذهب إلى «منظمات خيرية متخصصة في المحافظة على الطبيعة الأميركية وحمايتها، لا سيما المحافظة على التقاليد الأميركية في الصيد البري والبحري.