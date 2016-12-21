الهيئة الملكية بالجبيل وهيئة الاستثمار توقعان مذكرة تفاهم لخدمة المستثمرين

حمود الدهمشي (صدى):

وقعت الهيئة الملكية بالجبيل والهيئة العامة للاستثمار مذكرة تفاهم بهدف خدمة المستثمرين المتواجدين في مدينة الجبيل الصناعية ومحافظة الجبيل، وتقديم خدمات الهيئة المختلفة ومنها الخدمات الاستشارية والخدمات المتعلقة بالجهات الحكومية ذات العلاقة للمستثمرين السعوديين والأجانب الحاليين أو المحتملين ، وذلك في مقر الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية.

ووقع المذكرة من جانب الهيئة الملكية بالجبيل مدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار في الهيئة الملكية بالجبيل المهندس عبدالعزيز بن نور الدين عطرجي ومن جانب الهيئة العامة للاستثمار الرئيس التنفيذي لخدمات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار المهندس عدنان بن محمد الشرقي.

وتضمنت المذكرة أن يتم تقديم خدمات استثمارية استشارية للمستثمرين بمركز الخدمة الشاملة التابع لإدارة علاقات المستثمرين في مقر الهيئة الملكية بالجبيل عبر مركز الأعمال الخاص بالهيئة العامة للاستثمار الموجود في نفس المركز.

وأوضح عطرجي أن تأسيس المركز يجسد التعاون التكاملي مع الجهات ذات العلاقة بهدف تعزيز الاستثمارات في المنطقة ، وتسهيل وتسريع الخدمات التي تحصل عليها المنشآت القائمة في الجبيل ، مؤكدا سعي الهيئتين إلى استقطاب وتمكين استثمارات نوعية ، في قطاعات واعدة من شأنها تحفيز الشركات الوطنية والعالمية لاستثمار الفرص العديدة المتوفرة في المملكة.

وقال الشرقي من جانبه :” إن الهيئة العامة للاستثمار والهيئة الملكية بالجبيل ضربتا أفضل الأمثلة في التعاون المثمر لتحقيق المصلحة المشتركة وهي تقديم الخدمات عن قرب للمستثمرين عبر توفير الخدمات لهم في مكان واحد” ، مؤكداً بأن ممثلي الجهات الحكومية سيتواجدون في مراحل لاحقة لتقديم خدماتهم المباشرة للمستثمرين ،وذلك أسوة بما يقدم حاليا في مراكز أعمال الهيئة الأربعة في كل من الرياض وجده والدمام والمدينة المنورة.

وتأتي الخطوة كإحدى مبادرات الهيئة العامة للاستثمار في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030 والتي تستهدف توسع في الخدمات التي تقدمها مراكز الأعمال التابعة لها للمستثمرين السعوديين والأجانب بهدف تطوير بيئة الأعمال من خلال تقديم خدمات شامل لتوفير الوقت والجهد على المستثمرين.