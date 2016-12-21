بالفيديو. .خروف مطلوب للعدالة لمهاجمته شرطيا في نيوزلندا

ويلينغتون (صدى):

قام أحد أقسام الشرطة في نيوزلندا بنشر دعابة على صفحته على فيس بوك عبر تعميم أوصاف خروف بهدف ملاحقته والقبض عليه بتهمة مهاجمة شرطي ونطحه أثناء تأدية واجبه ، حسبما قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأبان مقطع فيديو تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة مهاجمة الخروف للشرطي من قسم ويتماتا في نيوزلندا.

واظهر المقطع الذي نشره قسم الشرطة يوم الإثنين، الخروف وهو يباغت الشرطي من الخلف ويحاول نطحه أثناء تجواله في أحد الحقول الخضراء ،وكاد الشرطي أن يسقط على الأرض من جراء الهجوم، إلا أنه سيطر على نفسه وابتعد عن الخروف بكل هدوء وسط ضحك هستيري من بعض الأشخاص المتواجدين في المكان.

وفي دعابة طريفة، نشر قسم شرطة ويتماتا مقطع الفيديو على صفحته على فسيوك وطلب ممن يملك معلومات عن الخروف الإدلاء بها على الفور.

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