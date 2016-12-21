أجر “تيفيز” الفلكي مع شنجهاي الصيني يشغل وسائل الإعلام العالمية

معاذ محمود (صدى):

جاء تعاقد نادي شنجهاي شينجهوا الصيني، مع الأرجنتيني كارلوس تيفيز، ليضع المهاجم المخضرم على قمة هرم أجور الرياضيين حول العالم، حيث سيحصل على راتب سنوي قدره 40 مليون يورو، أي ما يقارب 32 مليون جنيه استرليني، ليحصل على 615 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

أجر “تيفيز” الفلكي بات يشغل كل وسائل الإعلام العالمية، حيث تعجبت “ديلي ميرور” الإنجليزية من أجره لدرجة أنها حسبته بدقة كبيرة، حيث سيحصل الأرجنتيني على 88 ألف جنيه في اليوم، 3600 جنيه في الساعة، 60 جنيه في الدقيقة، وجنيه استرليني واحد كل ثانية!

وينال كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي أفضل لاعبان في العالم مبلغ 365 ألف جنيه استرليني أسبوعياً لكلاً منهما، أي يبلغ مجموع أجريهما سوياً 730 ألف جنيه استرليني، فيما سينال تيفيز بمفرده مبلغ 615 ألف جنيه.