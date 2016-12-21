مفتي الشرقية يكرم 44 طالبا من أبناء السجناء

حمد الجمهور (صدى):

كرم مفتي المنطقة الشرقية الشيخ خلف بن محمد المطلق أمس 44 طالبا من أبناء السجناء بالمركز التربوي التعليمي لتراحم الشرقية جاء ذلك خلال زيارته للمركز الذي أنشأته تراحم الشرقية لتعليم أبناء وبنات السجناء ورعايتهم تربويا.

حيث بدأت زيارته بجولة داخل الفصول الدراسية ناقش خلالها مجموعة من الطلاب في بعض المسائل اللغوية والفقهية مستمعا لتلاوة أحدهم للقرآن الكريم مبينا خلال كلمة ألقاها على الطلاب أهمية الاجتهاد في طلب العلم وأهمية التعليم في الوصول بالفرد إلى تحقيق أهدافه المهنية والاجتماعية ضاربا العديد من الأمثلة التي تبين أهمية العلم في الارتقاء بالفرد والمجتمع، مستمعا خلال الاجتماع الذي جمعه مع عدد من أعضاء مجلس إدارة تراحم الشرقية إلى عرض مرئي قدمه الدكتور علي المازني مشرف المركز حيث أوضح من خلاله فكرة إنشاء المركز والبرامج التعليمية والتربوية والاجتماعية والترفيهية التي يقدمها المركز إلى هذه الفئة.

من جانبه أوضح الدكتور يوسف الراشد المدير التنفيذي لتراحم الشرقية أن المركز التربوي التعليمي يهيئ لأبناء وبنات السجناء بيئة مساندة لتحفيزهم على زيادة التحصيل العلمي والدراسي واكتشاف ميولهم الدراسية والمهنية وتنميتها ليسهم بذلك في إتاحة الفرصة للطالب للمساهمة في بناء مجتمعه ووطنه موضحا أن المركز قام مؤخرا بعقد اختبار للميول المهنية للطلاب وذلك لاكتشافها والعمل على تنميتها.

هذا وقد أكد اللواء متقاعد عبد الرحمن الرويسان عضو مجلس إدارة تراحم الشرقية ومدير سجون المنطقة الشرقية سابقا على أهمية دعم مثل هذه المبادرات التعليمية وخاصة لهذه الفئة مبينا أن زيارة عدد من أعضاء مجلس إدارة تراحم الشرقية للمركز وتكريم مفتي المنطقة للطلاب يشكل دعما معنويا كبيرا لهم لافتا إلى ضرورة الاهتمام بهذه الفئة تربويا للحفاظ عليهم من الانحراف الفكري والأخلاقي الذي يمكن أن يتعرضوا إليه في ظل غياب عائلهم بالسجن.

وفي السياق ذاته أوضح يوسف المقرن عضو مجلس إدارة تراحم الشرقية أن زيارة الطلاب وتكريمهم جاء من منطلق رعايتهم معنويا والوقوف على أبرز احتياجاتهم التعليمية و التربوية مؤكدا على أهمية التركيز على أن يكون هذا المركز تكميلي لمدرسة الطالب من حيث الاهتمام بالبرامج التنموية التي تقدم له كبرامج التنمية البشرية التي تعمل على تنمية تفكير الطالب وتعمل على تشكيل شخصيته الاجتماعية والأخلاقية، جدير بالذكر أن لجان تراحم بالمملكة هي لجان وطنية تهدف لرعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم أنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم ” 2 ” وبتاريخ 1 / 1 / 1422 هــ ويرأسها معالي وزير العمل و التنمية الاجتماعية و يشترك في عضويتها عدد من الأجهزة الحكومية وأعضاء من رجال الأعمال .