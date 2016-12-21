جوازات جازان تقدم خدماتها للمرابطين بالحد الجنوبي

حسن الجعفري (صدى):

قامت جوازات منطقة جازان, بتقديم خدماتها لجنودنا البواسل المرابطين على الحدود ولقوات التحالف المشاركين في (عاصفة الحزم وإعادة الأمل) من الدول الصديقة والشقيقة, التي تتمثل في تقديم الخدمات الإلكترونية, وذلك بمقر قيادة قوة جازان ومحافظة الطوال .

وأوضح مدير جوازات منطقة جازان المكلف العميد محمد بن عبدالله البطاح, أن الخدمات التي تقدمها الجوازات للمرابطين من الضابط والأفراد شملت تفعيل الخدمات الإلكترونية ( أبشر), وجميع الإجراءات الخاصة بالجوازات, بالإضافة إلى إصدار وتجديد الجواز السعودي, وكل ما من شأنه تسهيل الإجراءات لجنودنا البواسل .

وبين أن جوازات جازان تفخر بتسخير إمكاناتها وتقديم خدماتها وتوفير كل ما يلزم لخدمة رجال قواتنا المسلحة الذين يذودون عن حمى الوطن، وتحرص على توفير المزيد من التسهيلات واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بإشراف مباشر وتوجيه مستمر من مدير عام الجوازات الذي يحرص دائماً على تسهيل إجراءات المرابطين على الحدود وتسخير إمكانيات الجوازات كافة لخدمتهم وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ .

من جانبهم ثمّن الجنود المرابطين على الحدود ما قامت به جوازات منطقة جازان من تقديم الخدمات المميزة إضافة إلى تسهيل الإجراءات وتقديمها في مقراتهم دون العناء لمراجعة إدارات وشعب الجوازات وهو الأمر الذي كان له أثر إيجابي في رفع روحهم المعنوية وكان له أطيب الأثر في تسهيل متطلباتهم، الذي يعد مثال رائع لمنسوبي الجوازات في القيام بعملهم باحترافيتهم وتفانيهم وهذا يؤكد ما تزخر به الجوازات من كوادر بشرية عالية الكفاءة والتأهيل .