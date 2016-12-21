فرنسا تحقق مع بوجبا ودي ماريا وباستوري بسبب التهرب الضريبي

معاذ محمود (صدى):

أعلنت نيابة الأموال العامة في فرنسا، أنها ستفتح تحقيقاً أولياً حول عمليات محتملة لتبييض أموال ناتجة عن تهرب ضريبي في عالم كرة القدم، بناءا على تسريبات منصة “فوتبول ليكس” ونشرتها وسائل إعلام أوروبية.

وقالت النيابة في بيان لها، أن التقدم في التحقيقات سيحدد إذا كان نجوم الكرة الذين أخفوا بعض دخولهم عن مصلحة الضرائب يوجد منهم من يعيش في فرنسا ويدين لها بالمال أم لا.

وسيتولى التحقيقات المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية في فرنسا.

ويبرز من اللاعبين الذين نشرت أسماؤهم في تلك التسريبات كل من لاعبي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأرجنتينيين أنخيل دي ماريا وخافيير باستوري ولاعب مانشستر يونايتد الانجليزي، الفرنسي بول بوجبا.