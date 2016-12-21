بالفيديو.. سيدة تهاجم عشيقة زوجها وتلقنها درسًا أمام ضباط الشرطة

بكين (صدى):

تداول مقطع فيديو يرصد لقطات مروعة لسيدة تهاجم عشيقة زوجها أمام ضباط الشرطة وتلقنها درسًا قاسيًا.



وذكر موقع “ميرور” أن الزوجة كانت تبحث عن عشيقة الزوج لمدة أربع سنوات، وظهرت في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نجحت في الإمساك بها، وهى تضربها بقسوة بحذائها وتسحبها من شعرها أمام ضباط الشرطة والمارة وسط شارع في مدينة صينية.

وتدخل الضباط لإقناع الزوجة بترك العشيقة وإبعادها، إلا أن الزوجة قالت إنها ستتركها إذا اعترفت أمام الجميع بما فعلت طوال هذه السنوات.

وتمكن الضباط في النهاية بإقناع الزوجة بترك السيدة، واعتقلوا كلا الطرفين لاستجوابهما.

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