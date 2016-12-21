بالفيديو.. سيدة تهاجم عشيقة زوجها وتلقنها درسًا أمام ضباط الشرطة

بكين (صدى):
تداول مقطع فيديو يرصد لقطات مروعة لسيدة تهاجم عشيقة زوجها أمام ضباط الشرطة وتلقنها درسًا قاسيًا.
وذكر موقع “ميرور” أن الزوجة كانت تبحث عن عشيقة الزوج لمدة أربع سنوات، وظهرت في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نجحت في الإمساك بها، وهى تضربها بقسوة بحذائها وتسحبها من شعرها أمام ضباط الشرطة والمارة وسط شارع في مدينة صينية.
وتدخل الضباط لإقناع الزوجة بترك العشيقة وإبعادها، إلا أن الزوجة قالت إنها ستتركها إذا اعترفت أمام الجميع بما فعلت طوال هذه السنوات.
وتمكن الضباط في النهاية بإقناع الزوجة بترك السيدة، واعتقلوا كلا الطرفين لاستجوابهما.
https://
17 تعليق
طيب ويش الفائدة المرجوه من نقل الخبر لنا
ههههههههههه قطعت شعرها والشرطة تتفرج
تبحث عنها من أربع سنوات ( من جد عندها صبر وجلاده) !!! ههههه !!!!
.
زين سويتي فيها هالعاشقة .. باقي العاشق عندك اياااه أجلديه جلد وأحرميه من الجوال ( الخاين ) هع
تستاهل ليت كل من تخطف رجال غيرها عشيق كذا يصير لها ههههه
يقولون من خان لا اجلك يخونكك
.
لو انا مكانها اقسم بالله ما اتشقى واحرق اعصابي لمدة اربع سنين واتهاوش مع بنات الناس عشانه
بكل سهوله اسحب سيفوون ولا افكر اسال ليه خنتني حريقه تحرقه
طيب
ي لطيف هذي متوحشه ،،،
جابت العيد فيها
مااعتقد ياملاك العنزي اتوقع بتنتحرين هههههههههه
بوخليل
احلى شي فالحياه انو يتبلد احساسك ولو تشوف الخيانه بعينك وقدامك تكتفي بالسكوت
لانو ع بلاطه الوفا والصدق والاهتمام والحب ماتجي بالطلب تجي من راحة ومحبة الطرف الثاني لك فا اذا ما جات اكيد بيخونك لانه مايحبك اصلاً 😂
حزنتني الي تتكفخ 🙁
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
مافهمت شي…بس
زبدةالموضوع…أليييييييمه🤗🤗🤗
كل خاين يستاهل الي يجيه .مسكينه الظاهر صارت صلعاء .والخاين لما امسحتبه بلاط الشرطه حتي يكون درس ماينساه .
اتشطرى على زوجك اللى خانك بالاول ..
مسكينة 💔💔💔
ما ينلم شكلها منكده عليه عيشته مجرمه
أعصااابك لايطق لك عرق😡 أنتِ خليك ف تخصصك الخدمة والتربية.
حتى لوقتلتيها بيلاقي له عشيقة بدالهــ😂ــا.