  • نشر : 2016/12/21 - 12:15 م
  • 2٬112 مشاهدة
  • 17 تعليق
  • منوعات

بالفيديو.. سيدة تهاجم عشيقة زوجها وتلقنها درسًا أمام ضباط الشرطة

بالفيديو.. سيدة تهاجم عشيقة زوجها وتلقنها درسًا أمام ضباط الشرطة
بكين (صدى):

تداول مقطع فيديو يرصد لقطات مروعة لسيدة تهاجم عشيقة زوجها أمام ضباط الشرطة وتلقنها درسًا قاسيًا.

 
وذكر موقع “ميرور” أن الزوجة كانت تبحث عن عشيقة الزوج لمدة أربع سنوات، وظهرت في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نجحت في الإمساك بها، وهى تضربها بقسوة بحذائها وتسحبها من شعرها أمام ضباط الشرطة والمارة وسط شارع في مدينة صينية.

وتدخل الضباط لإقناع الزوجة بترك العشيقة وإبعادها، إلا أن الزوجة قالت إنها ستتركها إذا اعترفت أمام الجميع بما فعلت طوال هذه السنوات.

وتمكن الضباط في النهاية بإقناع الزوجة بترك السيدة، واعتقلوا كلا الطرفين لاستجوابهما.

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17 تعليق


  1. عااشق الجورري [ عدد التعليقات: 408 ] 21/12/2016 في
    رد
    1

    طيب ويش الفائدة المرجوه من نقل الخبر لنا

  2. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 9793 ] 21/12/2016 في
    رد
    2

    ههههههههههه قطعت شعرها والشرطة تتفرج

  3. رااايق [ عدد التعليقات: 2233 ] 21/12/2016 في
    رد
    3

    تبحث عنها من أربع سنوات ( من جد عندها صبر وجلاده) !!! ههههه !!!!
    .
    زين سويتي فيها هالعاشقة .. باقي العاشق عندك اياااه أجلديه جلد وأحرميه من الجوال ( الخاين ) هع

  4. جنوبيه قحطانيه [ عدد التعليقات: 423 ] 21/12/2016 في
    رد
    4

    تستاهل ليت كل من تخطف رجال غيرها عشيق كذا يصير لها ههههه

  5. سعادة الشيخه ملاك العنزي [ عدد التعليقات: 6341 ] 21/12/2016 في
    رد
    5

    يقولون من خان لا اجلك يخونكك

    .
    لو انا مكانها اقسم بالله ما اتشقى واحرق اعصابي لمدة اربع سنين واتهاوش مع بنات الناس عشانه
    بكل سهوله اسحب سيفوون ولا افكر اسال ليه خنتني حريقه تحرقه

  6. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11133 ] 21/12/2016 في
    رد
    6

    طيب

  7. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 374 ] 21/12/2016 في
    رد
    7

    ي لطيف هذي متوحشه ،،،

  8. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9025 ] 21/12/2016 في
    رد
    8

    جابت العيد فيها

  9. بوخليل [ عدد التعليقات: 181 ] 21/12/2016 في
    رد
    9

    مااعتقد ياملاك العنزي اتوقع بتنتحرين هههههههههه

  10. سعادة الشيخه ملاك العنزي [ عدد التعليقات: 6341 ] 21/12/2016 في
    رد
    10

    بوخليل

    احلى شي فالحياه انو يتبلد احساسك ولو تشوف الخيانه بعينك وقدامك تكتفي بالسكوت
    لانو ع بلاطه الوفا والصدق والاهتمام والحب ماتجي بالطلب تجي من راحة ومحبة الطرف الثاني لك فا اذا ما جات اكيد بيخونك لانه مايحبك اصلاً 😂

  11. B [ عدد التعليقات: 9193 ] 21/12/2016 في
    رد
    11

    حزنتني الي تتكفخ 🙁

  12. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11137 ] 21/12/2016 في
    رد
    12

    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
    مافهمت شي…بس
    زبدةالموضوع…أليييييييمه🤗🤗🤗

  13. عروس المصايف [ عدد التعليقات: 309 ] 22/12/2016 في
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    13

    كل خاين يستاهل الي يجيه .مسكينه الظاهر صارت صلعاء .والخاين لما امسحتبه بلاط الشرطه حتي يكون درس ماينساه .

  14. ايمن [ عدد التعليقات: 52 ] 22/12/2016 في
    رد
    14

    اتشطرى على زوجك اللى خانك بالاول ..

  15. بنت الخالدي [ عدد التعليقات: 28 ] 22/12/2016 في
    رد
    15

    مسكينة 💔💔💔

  16. محمد سعد [ عدد التعليقات: 70 ] 22/12/2016 في
    رد
    16

    ما ينلم شكلها منكده عليه عيشته مجرمه

  17. 🌺جوري [ عدد التعليقات: 642 ] 22/12/2016 في
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    17

    أعصااابك لايطق لك عرق😡 أنتِ خليك ف تخصصك الخدمة والتربية.
    حتى لوقتلتيها بيلاقي له عشيقة بدالهــ😂ــا.


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